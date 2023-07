Alors que les pistes Victor Osimhen et Harry Kane semblent impossibles pour cet été, le PSG s’est tourné vers une nouvelle cible pour le poste de numéro 9.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani, nouvelle priorité du Paris SG

Face à la complexité des dossiers Harry Kane et Victor Osimhen, le Paris Saint-Germain ne veut pas perdre de temps, alors que la reprise de l’entraînement est programmé pour le lundi prochain. Avec une enveloppe de 200 millions d’euros pour renforcer l’attaque, les dirigeants du club de la capitale veulent rapidement passer à l’offensive pour recruter un avant-centre de classe mondiale. Et selon les toutes dernières informations du quotidien Le Parisien, Randal Kolo Muani possède un profil qui séduit Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, décidés à trouver un accord avec l’Eintracht Francfort.

Le PSG prêt à faire une folie pour Randal Kolo Muani ?

En effet, le journal régional assure que le recrutement de Randal Kolo Muani en attaque est désormais la priorité du Paris Saint-Germain. Très apprécié par Luis Campos, l’international français de 24 ans fait l'unanimité en interne, jusqu’à Kylian Mbappé. Également annoncé dans les plans de Manchester United, du Bayern Munich et Chelsea, l’ancien attaquant du FC Nantes avait publiquement refroidi la possibilité de rejoindre le Paris SG, évoquant davantage sa préférence pour la Premier League.

Mais L’Équipe révèle que Kolo Muani reste à présent à l’écoute. Si la grosse concurrence présente dans ce dossier peut faire monter les enchères à 80 millions d’euros, la presse allemande pense que l’Eintracht Francfort pourrait finalement réclamer jusqu’à 120 millions d’euros pour laisser partir Randal Kolo Muani. Mais ce montant ne serait pas un véritable obstacle pour le Paris SG, déterminé à donner absolument une identité plus française à l’équipe.

Après Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Kylian Mbappé, l’arrivée de Kolo Muani « compléterait cet ADN Bleus », rapporte L’Équipe, qui précise que ce lundi, le conseiller football parisien avait notamment rendez-vous avec Jonathan Barnett, agent influent en Europe et patron du groupe Stellar, pour évoquer ce dossier.