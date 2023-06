Si Aurelio De Laurentiis n’a pas envie de vendre Victor Osimhen, ciblé par le PSG, le président du Napoli ne le retiendra pas forcément non plus cet été.

Mercato PSG : Accord de principe entre Victor Osimhen et le Napoli

Auteur de 26 buts en 32 matches de Serie A, Victor Osimhen a terminé meilleur buteur de la dernière saison en Italie. Des statistiques qui placent tout logiquement l’attaquant de 24 ans sous le feu des projecteurs, attirant notamment l’intérêt de plusieurs autres grands clubs européens. En quête d’un numéro 9 de classe mondiale, le Paris Saint-Germain se serait déjà rapproché de l’entourage du joueur pour évoquer un transfert cet été. Luis Campos, qui l’avait fait venir à Lille en provenance de Charleroi contre un chèque de 22,4 millions d’euros, aimerait le convaincre de revenir en Ligue 1 pour intégrer l’effectif du Paris SG.

Toutefois, l’international nigérian ne sera pas facile à déloger comme l’a laissé entendre son président Aurelio De Laurentiis, qui avoue avoir un accord avec son numéro 9 pour prolonger son contrat qui court déjà jusqu’en 2025. « Je ne l'ai pas seulement dit à Rudi Garcia, cela fait longtemps que je dis qu'Osimhen doit rester. Avec Osimhen, nous avons déjà parlé avant d'organiser la fête du Scudetto à Naples. Avec lui, nous sommes d'accord sur le principe d'une prolongation de deux ans », a déclaré le dirigeant napolitain lors de la présentation officielle de Rudi Garcia, le nouveau coach du SSC Naples.

Aurelio De Laurentiis ne ferme pas forcément la porte pour Victor Osimhen

Aurelio De Laurentiis n’est pas né de la dernière pluie et connaît très bien les réalités du mercato. Le patron des Partenopei laisse une petite ouverte et précise qu’au delà de son souhait de conserver et prolonger Victor Osimhen, une offre astronomique pourrait tout logiquement donner à réfléchir.

« En cas d'offre exorbitante impossible à rejeter, nous verrons et prendrons la meilleure décision pour le club », a-t-il ajouté. Le journaliste Gianluca Di Marzio de Sky Sports révèle qu’un « rendez-vous est prévu dans les prochains jours entre De Laurentiis, Osimhen et son agent pour parler d’une prolongation. Le souhait de De Laurentiis est de prolonger l'attaquant nigérian, ce dernier veut connaître les chiffres (indemnité transfert, salaire etc). » Pour rappel, le récent champion d’Italie réclame pas moins de 150 millions d’euros pour laisser filer Osimhen. Le Paris SG est donc prévenu.