Plusieurs joueurs manquent encore à l’appel à l’ ASSE. Parmi eux, des indésirables à qui Loïc Perrin serait prêt à accorder une seconde chance.

ASSE : Plusieurs absents à la séance du jour

L’ASSE n’est pas encore au grand complet pour la préparation estivale entamée lundi. Lors de la séance d’entraînement de ce mardi matin, plusieurs joueurs manquaient à l'appel, dont des indésirables : Abdoulaye Bakayoko, Saïdou Sow, Benjamin Bouchouari et Yvan Neyou. En réathlétisation après son opération du genou en février, Gaëtan Charbonnier n’a pas repris avec le groupe de Laurent Batlles. Même cas de figure pour Niels Nkounkou qui a disputé l’Euro U23 avec les Espoirs, éliminée par l’Ukraine (1-3) en quarts de finale, dimanche.

Selon les informations d’Evect, Lamine Fomba, touché au genou en fin de saison dernière, a effectué une séance spécifique en dehors du collectif. Inscrit sur la liste des départs, Matthieu Dreyer était lui présent au centre d’entraînement Robert Herbin.

Mercato ASSE : Loïc Perrin veut voir les indésirables pendant la préparation

Toutefois, une décision sera prise pour les joueurs ayant peu joué la saison dernière et ceux de retour de prêt. C’est le cas d'Yvan Neyou que Loïc Perrin a évoqué. « On va voir pendant la préparation. Yvan n’était pas là, c’était prévu avec lui », a-t-il précisé au sujet du milieu de terrain, dans des propos rapportés par le média spécialisé. Prêté au CD Leganés (en deuxième division espagnole) en janvier 2023, il n’avait pas caché son envie de rester en Espagne.

Le coordinateur sportif de l' ASSE n’écarte pas une possible intégration des joueurs concernés, à condition qu'ils se montrent convaincants pendant la préparation estivale. « Une préparation, ça permet également à certains joueurs de se montrer, et puis on verra d’ici le 31 août, il peut se passer pas mal de choses. On verra en fonction de la préparation, des matchs amicaux. On a discuté avec la plupart des joueurs. Il doit en manquer encore un ou deux. » Outre Yvan Neyou et Abdoulaye Bakayoko, Maxence Rivera est concerné.