Mercato FC Nantes : Kita acte un autre départ !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita a bouclé un autre dossier chaud pendant ce mercato estival. Une pépite du club a plié ses bagages et a pris la direction de la Thaïlande.

Mercato FC Nantes : Hugo Boutsingkham s’envole pour la Thaïlande

Un autre transfert est bouclé au FC Nantes. Formé à Nantes, lié jusqu’en 2026, Hugo Boutsingkham met fin à son aventure nantaise. Le milieu gaucher de 22 ans rejoint officiellement le Thai Port FC, club de Bangkok qui dispute le haut du tableau en première division thaïlandaise.

Longtemps annoncé comme un talent à suivre, Boutsingkham n’a jamais percé avec les pros. Il s’est contenté de la réserve, trop souvent, trop longtemps. Son unique apparition en Ligue 1 ? Face à Pau, en janvier 2024, sous Jocelyn Gourvennec. Mais le départ de ce dernier a stoppé net son élan.

Un prêt réussi à Saint-Brieuc lui avait redonné du rythme. Pourtant, cette saison encore, il évoluait avec l’équipe N3 de Stéphane Ziani, neuf matches au compteur. Une situation figée, malgré un contrat qui courait encore deux ans. Huit années passées sous le maillot jaune et vert. Pour lui, la décision était de tourner la page. Et c’est fait.