Mercato PSG: Surprise ! Enrique déniche la doublure d’Hakimi

Le mercato estival ferme ses portes dans deux semaines et PSG n’a toujours pas recruté un nouveau latéral droit pour doubler le poste d’Achraf Hakimi. En interne, Luis Enrique aurait déjà identifié une solution viable pour régler ce problème. Explications.

Mercato PSG : Un Titi comme doublure d’Achraf Hakimi ?

Cet été, le PSG n’a recruté que trois joueurs, notamment deux gardiens de but et un défenseur. À moins de deux semaines de la fin du mercato, plusieurs voix s’élèvent pour réclamer une vraie doublure à Achraf Hakimi au poste d’arrière droit. Mais Luis Enrique aurait d’ores et déjà réglé la question en interne.

Après avoir donné leur chance à Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye la saison passée, l’entraîneur du PSG pourrait à nouveau miser sur un jeune talent du centre de formation des Rouge et Bleu plutôt que de chercher sur le marché des transferts. Dans cette optique, le technicien espagnol serait tombé sous le charme de David Boly, latéral droit de 16 ans.

Avec un vestiaire rempli de stars, Luis Enrique serait déterminé à faire de la place aux Titis afin d’assurer l’avenir du club. À la recherche d’une solution pour faire souffler ou remplacer Hakimi durant la période de la Coupe d’Afrique des Nations, l’ancien coach du Barça serait prêt à miser sur David Boly. L’international français des moins de 17 ans impressionne déjà par sa maturité, sa vitesse et sa capacité à répéter les efforts.

Actuellement en phase de récupération après une blessure à l’épaule contractée fin mai, ce qui devrait l’écarter des terrains entre 3 à 5 mois, le natif de Colombes serait bien dans le viseur de Luis Enrique. Présent en conférence de presse ce samedi, le successeur de Christophe Galtier a publiquement manifesté sa volonté de voir rapidement le jeune défenseur à l’œuvre.

« David Boly a subi une blessure en sélection et ne peut être présent aux entraînements. C’est dommage, car nous voulons voir et analyser ce jeune joueur », a déclaré Luis Enrique. Une marque de confiance pour le joueur, sous contrat aspirant jusqu’en juin 2027 avec le Paris Saint-Germain. Son profil colle parfaitement aux attentes du technicien espagnol, toujours en quête de joueurs polyvalents et formés à la philosophie de jeu qu’il veut imposer au Parc des Princes.