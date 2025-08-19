Mercato OL : Liverpool relance une piste à Lyon

Liverpool fonce sur un jeune crack de l’OL pour ce mercato estival. Le géant anglais prépare une offre pour le joueur avant la fermeture du marché des transferts.

Mercato OL : Liverpool veut piocher à Lyon

En Angleterre, Malick Fofana attire encore. Une équipe majeure de Premier League insiste pour l’attaquant belge de l’OL. Arrivé il y a seulement un an et demi, Fofana a déjà conquis le public lyonnais. À 20 ans, il est devenu l’un des joueurs les plus convoités du vestiaire. Et pour l’OL, la situation se complique : vendre pour empocher un gros chèque ou garder sa pépite au risque de freiner une rentrée d’argent importante ?

Lire aussi : Mercato OL : Dominik Greif rejoint enfin Lyon (Officiel)

Ce dilemme, Liverpool le ravive. D’après le journaliste indépendant James Williams, le club anglais veut frapper fort. L’ailier est une cible de longue date. Arne Slot, son entraîneur, a rappelé le besoin d’un attaquant polyvalent depuis les départs estivaux de Darwin Nuñez et Luis Díaz. Des discussions ont déjà eu lieu avec l’entourage du joueur.

À voir

Mercato FC Nantes : Kita acte un autre départ !

Lire aussi : OL : Révélations sur la stratégie de Lyon en Ligue 1

Les Reds ont fait savoir qu’ils étudieraient sérieusement une opération. « Liverpool a discuté avec son équipe cet été. Lors de ces discussions, les dirigeants ont exprimé leur intérêt pour le joueur, lui indiquant qu’ils étudieraient une éventuelle transaction », a déclaré la source. On ignore pour le moment, si les Gones vont laisser partir leur pépite.