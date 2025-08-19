Stade Rennais : Accord conclu pour Lepaul ?

Le Stade Rennais s’affaire pour recruter le digne successeur d’Arnaud Kalimuendo. Le directeur sportif du club breton, Loïc Désiré met les bouchées doubles pour déloger Estéban Lepaul.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré insiste pour Estéban Lepaul

Le Stade Rennais n’a plus beaucoup de temps. Quelques semaines seulement pour reconstruire son attaque, depuis le départ d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest. Le transfert a rapporté plus de 30 millions d’euros. Mais l’argent seul ne suffit pas. Le tacticien du SRFC, Habib Beye a besoin de renforts pour densifier son secteur offensif. Deux recrues sont attendues. Au moins un buteur.

Brian Brobbey fait partie des cibles. Une première offre, supérieure à 20 millions d’euros, a été déposée. Mais ce dossier reste compliqué. Les dirigeants ne s’arrêtent pas là. Ils visent aussi Estéban Lepaul, révélation angevine. Une proposition de 10 millions d’euros est déjà partie vers Angers. Refus net.

La raison est connue. Lepaul a prolongé récemment son contrat. Angers compte sur lui et n’entend pas le brader. Son président, Saïd Chabane, veut 25 millions. Pas moins. Rennes prépare donc une deuxième offre, plus conséquente. L’idée est de faire plier le SCO. Si la porte reste fermée, le club breton pourrait changer de cible. Conrad Harder, attaquant du Sporting Portugal, est déjà dans la liste des alternatives.