Mercato PSG : Une sensation tunisienne arrive !

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique a jeté son dévolu sur une jeune crack tunisien et il insiste pour son arrivée à Paris.

Mercato PSG : Luis Enrique déniche un crack tunisien

Le technicien du PSG, Luis Enrique n’insiste jamais sur un joueur s’il ne le considère pas essentiel. Mais quand il s’attache à un profil, il le montre sans détour. Cette fois, son attention s’est portée sur un jeune Tunisien de 20 ans. Son nom : Khalil Ayari. Déjà, lors des matchs de préparation contre Nice, Le Havre et Rennes, le milieu offensif a affiché sa personnalité. Face aux Aiglons surtout, il a révélé sa technique, ses dribbles courts, sa capacité à déséquilibrer un défenseur par une feinte ou un crochet. À chaque accélération, il a créé le danger.

Séduit par ces qualités, Luis Enrique a glissé son choix à Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG partage l’enthousiasme de son entraîneur. Ensemble, ils veulent agir vite. Le Stade Tunisien détient encore le contrat d’Ayari, mais Paris prépare déjà son offre. Le club de la capitale ne voit aucun obstacle à mettre un million d’euros sur la table.

Le projet est bien défini : une première étape avec les U23, pour lui laisser le temps d’apprivoiser l’exigence parisienne. Puis, si son adaptation se confirme, une place avec les professionnels. Paris croit en ce pari. Une pépite qui, peut-être, portera bientôt le maillot de l’ogre parisien.