INFO Mercato : L’OM dégoûte le LOSC pour Benjamin Pavard !

Annoncé dans les plans du LOSC pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio, le défenseur français de l’Inter Milan, Benjamin Pavard, pourrait finalement prendre la direction de l’OM. Explications.

Mercato LOSC : Benjamin Pavard plaît aussi à l’OM

Ciblé par le LOSC Lille en France, Benjamin Pavard ne sera pas retenu de force par l’Inter Milan. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Nerazzurri, le polyvalent défenseur, également convoité par Galatasaray, Neom SC et le Barça, pourrait obtenir un bon de sortie en cas d’offre satisfaisante. À Lille, Olivier Létang et Bruno Genesio comptaient sur la présence d’Olivier Giroud dans leurs rangs pour attirer son partenaire en sélection.

Mais ce lundi soir, le journaliste Loïc Tanzi a livré des détails sur la proposition des Saoudiens de Neom SC, tout en confirmant l’intérêt de l’OM pour l’ancien joueur du Bayern Munich. « Neom, il y a une grosse offre concrète, mais il n’a pas ouvert la porte pour l’instant à un départ en Arabie Saoudite. Le transfert paraît financièrement compliqué pour Galatasaray.

Pour Lille et Marseille, il y a des discussions, mais pour l’instant rien de concret. Aujourd’hui, il y a une vraie possibilité pour lui de quitter l’Inter. Un retour en Ligue 1, il ne dirait pas non. Je pense que si Marseille tente vraiment le coup et fait une proposition, il ne dira pas non à l’OM », explique le spécialiste mercato de L’Équipe.

À un an de la Coupe du Monde 2026, Pavard pourrait donc se laisser convaincre par une place de titulaire au sein de l’équipe de l’Olympique de Marseille qui va disputer la Ligue des Champions 2025-2026. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les dirigeants milanais attendraient entre 18 et 20 millions d’euros pour laisser partir le natif de Maubeuge.

En défense centrale, l’OM a déjà recruté cet été Facundo Medina et CJ Egan-Riley tandis que le poste de latéral droit, que l’international français de 29 ans peut occuper, a été garni par le prêt avec option d’achat de Timothy Weah en provenance de la Juventus Turin. Alors que Roberto De Zerbi souhaite encore renforcer sa défense, la piste Pavard représente une occasion majeure.

Champion du monde 2018, polyvalent et expérimenté, le joueur pourrait apporter une véritable plus-value à l’effectif olympien. Reste désormais à voir si Pablo Longoria et Medhi Benatia transformeront ces premiers échanges avec le clan Pavard en une offre concrète pour tenter de convaincre le joueur formé à Lille de revenir en Ligue 1.