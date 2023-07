En ce début de mercato, l’OM a bouclé une importante signature pour son effectif. Cette arrivée est validée par Xavi, entraîneur du FC Barcelone.

Après la démission inattendue d'Igor Tudor pour des raisons personnelles, l'Olympique de Marseille s'est lancé dans une intense recherche pour trouver son remplaçant. Après de nombreuses négociations et entretiens approfondis avec plusieurs entraîneurs, le choix de l’OM s'est finalement porté sur Marcelino. Le technicien espagnol a été choisi pour diriger l'équipe première de l'OM la saison prochaine. Son arrivée a été officialisée il y a plusieurs jours.

Mercato OM : Xavi s'enflamme pour l'arrivée de Marcelino à Marseille

Marcelino apportera une nouvelle dimension à l'Olympique de Marseille. Son recrutement témoigne de la détermination du club à s'entourer d'entraîneurs étrangers de renom, capables d'apporter leur expertise et leur vision du football. Le technicien de 57 ans a connu plusieurs succès en Espagne, notamment en remportant la Coupe du Roi avec Valence face à Barcelone en 2019 et en qualifiant le club pour la Ligue des champions lors de ses deux saisons à sa tête.

En 2021, il a également remporté la Supercoupe d'Espagne avec Bilbao, offrant au club son premier trophée depuis 1984. Sa nomination à l'OM marque ainsi sa première expérience en dehors de l'Espagne. La mission principale de Marcelino sera de rendre l'équipe de l'OM plus compétitive et de lui redonner une identité de jeu distincte, avec pour objectif ultime de reconquérir les sommets du football français et européen.

Sa venue est donc très attendue à Marseille, où les supporters espèrent retrouver une équipe performante et séduisante sur le terrain. En attendant, l’arrivée de Marcelino à l’OM a été validée par Xavi. L’entraîneur du FC Barcelone a exprimé son admiration pour son compatriote et lui a souhaité bonne chance pour son aventure à l'OM. "C'est un excellent choix. J'ai une grande admiration personnelle et professionnelle pour lui. Il a son propre schéma tactique avec le 4-4-2. Il a été très compétitif avec Bilbao et Valence. Je lui souhaite le meilleur" , a déclaré Xavi dans une interview accordée à L’Équipe.