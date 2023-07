Deux jours après son licenciement au poste d’entraîneur du PSG, le technicien marseillais Christophe Galtier a eu des mots forts pour le club de la capitale.

Mercato PSG : Christophe Galtier remercie le club et les joueurs

Au lendemain de l’intronisation de Luis Enrique en qualité de nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, son successeur Christophe Galtier s'est exprimé ce jeudi sur le site officiel du club de la capitale. À la surprise générale, le coach de 56 ans a tenu à remercier ses anciens dirigeants, dont le président Nasser Al-Khelaïfi, qui a pourtant mis un terme à son contrat un an avant son terme, ainsi que ses anciens joueurs.

« À l’heure où vient de se tourner - et de s’ouvrir - une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire « merci » à l’issue de cette saison si intense. Merci à « mes » joueurs tout d’abord, qui ont été magnifiques d’engagement pour aller chercher ce onzième titre historique. Merci à la direction sportive et à mon équipe technique pour leur soutien. Merci à l’équipe derrière l’équipe (intendance et organisation), si indispensable et dévouée. Merci au département médical, si précieux. Et surtout merci au Président Nasser Al-Khelaïfi pour son soutien indéfectible permanent, notamment dans les moments les plus difficiles », déclare Christophe Galtier, qui a également eu un mot pour son successeur Luis Enrique.

Christophe Galtier ignore les supporters et souhaite « bonne chance » à Luis Enrique

Initiative rare quand un entraîneur est licencié de son poste, Christophe Galtier s’est montré fair-play avec le Paris Saint-Germain en délivrant un message assez inattendu. Pour autant, l’ancien coach de l’OGC Nice n’a pas oublié tous les sifflets des supporters, qu’il a d’ailleurs royalement ignoré dans son message d’adieu.

Pour autant, Christophe Galtier a tenu à souhaiter la bienvenue à son successeur Luis Enrique à qui il souhaite également d'accomplir pleinement sa mission sur le banc des Rouge et Bleu. « Je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d’émotions et bonne chance à Luis Enrique », a confié le technicien français.