C’est officiel, l’ OGC Nice tient son nouvel entraineur. Comme pressenti, Francesco Farioli a débarqué sur la Côte d’Azur à la place de Didier Digard.

Mercato OGC Nice : Francesco Farioli, nouvel entraineur de l’OGC Nice

Sans surprise, c’est bel et bien Francesco Farioli que l’ OGC Nice a nommé comme nouvel entraineur. Sa signature est maintenant officielle. Il succède ainsi à Didier Digard qui avait assuré l’intérim à la suite du départ de Lucien Favre en janvier 2023. Le technicien italien de 34 ans prendra ses fonctions avec le groupe niçois, lundi, lors de la reprise des entrainements. « Francesco fait l’unanimité et correspond parfaitement à la direction que nous souhaitons emprunter », a justifié le président Jean-Pierre Rivère. « C’est un entraineur extrêmement prometteur, avec beaucoup de qualités professionnelles et humaines, et qui a déjà su imprimer sa marque dans ses précédentes expériences. Nous lui souhaitons la bienvenue. »

Le Toscan était libre de tout engagement depuis son départ d’Alanyaspor le 27 février 2023. Outre le club qu’il avait rejoint le 31 décembre 2021, Francesco Farioli avait dirigé Karagumruk, toujours en Turquie (22 mars au 16 décembre 2021). Il avait aussi été l’adjoint de Roberto De Zerbi à Sassuolo et Benevento.

Mercato OGC Nice : Ghisolfi se félicite du choix Francesco Farioli

Dans la même veine que Jean-Pierre Rivère, Florent Ghisolfi, le Directeur sportif du Gym a apprécié le nouveau coach du Gym : « Il a un style moderne et une méthodologie de travail dans laquelle nous nous reconnaissons. L’analyse des équipes qu’il a entrainées et nos nombreux échanges avec Francesco sur le projet de jeu à mettre en place ont conduit notre choix […]. Il façonne ses équipes avec l’intensité que nous recherchons. Il pourra s’appuyer sur l’expertise de notre cellule de performance pour servir cette ambition. »

Farioli, « être le nouveau coach de l’OGC Nice est une immense fierté »

Le nouveau patron du staff technique de l’ OGC Nice a également livré ses premières impressions. Il se rejoint de sa signature chez les Aiglons et de son arrivée en Ligue 1. « Être le nouvel entraineur de l’OGC Nice est une immense fierté. Je connais et je suis l’évolution du club depuis des années. Les structures sont là, les personnes en place sont compétentes et déterminées : toutes les conditions sont réunies pour que nous fassions, ensemble, de belles choses. Pour y arriver, il faudra du travail et de l’humilité », a -t-il déclaré.