Arrivé dans un plus grand scepticisme, Francesco Farioli réalise un travail remarquable à l’OGC Nice au point d’attirer l’attention de Naples.

Francesco Farioli est devenu l'une des figures intrigantes de ce début de saison, non seulement en raison de son apparence jeune et de sa coiffure finement ajustée, mais aussi pour avoir réussi à imposer son style de jeu à l'OGC Nice. Arrivé en juillet dernier dans un scepticisme général, l’entraîneur italien avait pour mission de succéder à Didier Digard et de remettre l’équipe niçoise sur le rail. Une mission que le jeune technicien italien accomplit plutôt bien.

Francesco Farioli a en effet réussi à imposer un football percutant et efficace à l’OGC Nice. Après onze journées, son équipe reste invaincue en championnat et occupe actuellement la première place de Ligue 1 devant le PSG. L’excellent travail de Francesco Farioli sur le banc niçois ne laisse pas insensible et commence à intéresser l’attention en Italie. Calciomercato révèle en effet que le SSC Naples suit de très près le profil du nouvel entraîneur des Aiglons en vue d’une potentielle collaboration.

Francesco Farioli visé pour succéder à Rudi Garcia

La source explique en effet que la direction du Naples n’exclut pas l’idée de se séparer de Rudi Garcia d’ici la fin de la saison. Même si l’entraîneur français conserve toujours son poste malgré un début de saison inquiétant, les dirigeants napolitains travailleraient en coulisse sur un potentiel changement d’entraîneur afin d’insuffler une nouvelle dynamique à leur équipe.

C’est dans cette perspective que le nom de Francesco Farioli figurerait dans une short-liste établie par le club présidé par Aurelio De Laurentiis pour succéder à Rudi Garcia. Pour le moment, aucune approche formelle n’a encore lieu entre les différentes parties. Et l’OGC Nice n’a pas l’intention de perdre son nouvel entraîneur. Néanmoins, les retournements de situation sont monnaie courante dans le monde du football. Reste à voir ce que l’avenir réserve à l’entraîneur niçois.