Pour Didier Digard, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice, le Gym est trop fort pour le SRFC. Les statistiques désignent également le club azuréen comme favori.

Stade Rennais : Didier Digard voit l'OGC Nice poursuivre sa série contre le SRFC

David contre Goliath. Le combat entre le Stade Rennais et l'OGC Nice, qui s'affrontent en fin de soirée à l'Allianz Riviera, ressemble fortement à celui-ci. Dixième de Ligue 1 à 5 points du top 5, le club breton fait face au leader du championnat qui reste sur 3 victoires consécutives. Si dans le football, tout est possible, la tâche s'annonce ardue pour les hommes de Bruno Genesio. D'autant que leur dynamique n'est pas la même : une petite victoire sur les 5 derniers matchs.

Pour Didier Digard, ancien entraîneur et joueur du Gym, la mission s'annonce même impossible. « Ça fait un leader très solide. Aujourd’hui, on sent vraiment les équipes en difficulté contre Nice qui trouvent pas le moyen. Donc non, moi je les vois bien continuer un bon moment comme ça » a-t-il livré dans l'émission Gym Tonic, diffusée par Nice-Matin.

Le Stade Rennais, victime préférée de l'OGC Nice en Ligue 1

Les statistiques rappelent également que le Stade Rennais a très peu de chances de l'emporter dans cette 11ème journée. C'est simple, le club breton est la victime préférée de l'OGC Nice en Ligue 1. D'après le journaliste de Ouest-France Pierre Lejolivet, le SRFC est l'équipe ayant le plus perdu contre le Gym (42 fois en 100 confrontations).

Mais ce n'est pas tout. Sur ses 10 dernières confrontations contre Nice, Rennes ne l'a emporté que 2 fois (3 nuls et 5 défaites sur le reste). Pour faire mentir les chiffres, Bruno Genesio peut compter sur un groupe au complet. Le technicien de 57 ans a notamment confirmé le retour d'Enzo Le Fée. Ce n'est qu'un petit motif d'espoir, mais c'est déjà ça.