Une semaine après la reprise, l’ ASSE attend toujours des recrues. Loïc Perrin a promis des arrivées, après celle d’Ibrahim Sissoko, présenté ce lundi.

ASSE : Une seule recrue à Saint-Etienne en un mois de mercato

Une seule recrue a signé à l'ASSE pour le moment, alors que le mercato a officiellement ouvert ses portes il y a un mois. Ibrahim Sissoko est la première recrue estivale de l’équipe de Laurent Batlles. Son arrivée a été officialisée le 6 juillet et a été présenté en conférence de presse ce lundi, dans la foulée de sa première séance d’entraînement.

L’attaquant franco-malien a débarqué du FC Sochaux, après avoir rompu son contrat. L’AS Saint-Etienne l’a donc recruté sans indemnité de transfert, mais avec une prime intéressante à la signature. Les supporters stéphanois attendent d’autres renforts qui pourront aider leur équipe de cœur à jouer la montée en Ligue 1. « Il faut savoir qu’en l’état actuel, on a le même groupe que l’année dernière, avec Ibrahim Sissoko qui vient remplacer Jean-Philippe Krasso », a rappelé Loïc Perrin, dans son nouveau point sur le mercato estival de l'ASSE.

Loïc Perrin annonce des arrivées « le plus rapidement possible »

Toutefois, le dirigeant des Verts a promis des renforts dans les prochains jours. « On va encore se renforcer, il y a des dossiers en cours. Il y a des discussions avec certains joueurs depuis un long moment. J’espère qu’il y en a qui vont vite arriver. » Le coordinateur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin, n’a cependant pas dévoilé les postes à pourvoir.

« C’est totalement différent par rapport à l’année dernière, car là on a une ossature, l’idée c’est de faire venir les joueurs le plus rapidement possible. Le mercato c’est toujours une histoire de timing, des fois on a le bon des fois pas, à nous de faire le nécessaire. Les postes, on les a établis ensemble. Le plus important c’est le timing. E le timing c’est le plus rapidement possible, je ne sais pas si ça va vous avancer », a-t-il expliqué.

Notons que l’ASSE cherche un défenseur central en priorité après Ibrahim Sissoko. L'équipe de Laurent Batlles avait été l'une des pires défenses du championnat la saison dernière, avec 57 buts concédés en 38 matchs.