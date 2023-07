Transféré définitivement à l’ASSE en juin, Niels Nkounkou est en instance de transfert. Et une offre est tombée pour le défenseur stéphanois.

Mercato ASSE : L'Eintracht Francfort prêt à investir 3 à 4 millions pour Nkounkou

Prêté à l’ASSE pendant le mercato hivernal, Niels Nkounkou est maintenant un joueur stéphanois. L’option d’achat assortie à son prêt d’Everton a été levée et il a signé un contrat de 3 ans, jusqu’en juin 2026, à l’AS Saint-Etienne. Mais le polyvalent défenseur est encore sur le marché des transferts. Le club ligérien attend une proposition intéressante pour le transférer.

Loïc Perrin l’a confirmé lors de la reprise des entraînements le 3 juillet. « Niels Nkounkou ? Pour l’instant, il n’y a pas de proposition concrète, on n’avance pas. Quand ça arrivera, on l’évoquera avec lui », avait-il indiqué dans le quotidien Le Progrès. Une semaine plus tard, Bild apprend que l'Eintracht Francfort a prévu de formuler une offre comprise entre 3 et 4 millions d'euros pour son nouveau piston gauche.

L'offre de Francfort se heurte à deux obstacles

Évidemment, le montant arrêté par la direction des Aigles n’est pas conforme aux attentes de l’ASSE. Les Verts espèrent au moins 5 millions d'euros pour laisser filer Niels Nkounkou. Rappelons que le transfert de ce dernier chez les Stéphanois a été conclu à un montant estimé à 2 millions d'euros. De plus, la destination de Francfort pourrait ne pas convenir au défenseur de 22 ans, même s'il souhaite jouer dans un club de l’élite.

Tout simplement parce que l'Eintracht compte deux arrières gauches dans son effectif actuel : Philipp Max (29 ans) et Christopher Lenz (28 ans). De ce fait, l’international Espoir français pourrait se retrouver sur le banc de touche en raison d'une rude concurrence. Or, ce n’est pas le projet dont il rêve.