Mercato PSG : Le verdict tombe pour Vitinha et le Real !

L’avenir de Vitinha se dessine clairement au PSG. Le Real Madrid a récemment fait une offre en vue de boucler son transfert, mais, la réponse du Paris Saint-Germain a été sans appel.

Mercato : Le PSG verrouille la porte pour Vitinha

Le mercato du Paris Saint-Germain commence s’agiter avec plusieurs départs en vue. Outre Gianluigi Donnarumma ciblé par Manchester United, un autre cadre de l’équipe pourrait aussi s’en aller. Il est question de Vitinha. Le milieu portugais sort d’une excellente saison au PSG. Et ses performances attirent l’attention de plusieurs cadors européens. Le Real Madrid est cité comme l’un de ses sérieux courtisans.

Les médias Defensa Central et AS, indiquent que l’entraîneur Xabi Alonso voit en Vitinha le digne successeur de Toni Kroos. Avec ses qualités de créateur, son éthique de travail et sa constance, il correspond parfaitement à ce poste. Le géant aurait même tenté une manœuvre concrète cet été .en vue de boucler sa signature. Mais la réponse du PSG a été catégorique.

Le club de la capitale juge Vitinha intransférable et a fermé la porte à double tour pour son éventuel départ cet été. Le PSG n’accepterait de s’asseoir à la table des discussions qu’à condition de recevoir une offre de plus de 130 millions d’euros. Face à cette exige, le Real Madrid a bien compris qu’il faudra se tourner vers d’autres pites plus accessibles. Vitinha ne devrait donc pas quitter le groupe de Luis Enrique durant ce mercato.