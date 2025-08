PSG : Donnarumma à Man United, le prix du transfert dévoilé

Face aux tergiversations de Gianluigi Donnarumma, le PSG a choisi de miser sur Lucas Chevalier au poste de gardien de but. Désormais poussé vers la sortie avec l’arrivée imminente du portier français, l’Italien de 26 ans semble se diriger vers la Premier League, où Manchester United pourrait signer un gros chèque pour le recruter lors de ce mercato estival.

Mercato PSG : Donnarumma intéressé par Man United

Face au refus catégorique du clan Donnarumma de prolonger aux conditions fixées par le club, le Paris Saint-Germain a décidé de porter son choix sur Lucas Chevalier pour le présent et l’avenir au poste de gardien de but. Déjà d’accord avec le numéro 2 de l’équipe de France, le PSG a trouvé un accord de principe avec le LOSC pour un transfert à 40 millions d’euros.

Selon Fabrizio Romano et diverses sources locales, il ne reste plus que quelques détails à régler avant de voir Lucas Chevalier rejoindre les rangs du club de la capitale. Une arrivée imminente qui sonne la fin de l’histoire entre Gianluigi Donnarumma et le Paris SG. Ne souhaitant pas voir partir gratuitement dans un an, le Champion de France a demandé à l’international italien de se trouver un nouveau point de chute cet été.

Lisez aussi : Info Mercato : Donnarumma vers une destination surprise

À voir

Mercato PSG : Le verdict tombe pour Vitinha et le Real !

Une situation qui pourrait conduire Donnarumma en Premier League. À la recherche d’un nouveau gardien de but pour se séparer d’André Onana, Manchester United serait intéressé par le renfort du numéro 1 parisien. D’après Team Talk, l’ancien joueur de l’AC Milan semble également emballé à l’idée de rejoindre les Red Devils en raison de la stature du club.

Une nouvelle confirmée par La Gazzetta dello Sport, qui affirme que Manchester United est le grand favori pour récupérer le protégé de Luis Enrique en cas de départ cet été. De son côté, le Paris Saint-Germain aurait déjà fixé un prix pour le départ de son dernier rempart.

Le Paris SG attend 35M€ pour Gigio Donnarumma

Arrivé librement à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma pourrait avoir disputé son dernier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain le 13 juillet passé lors de la finale perdu de la Coupe du Monde des Clubs contre Chelsea (0-3). À un an de la fin de son contrat, le natif de Castellammare di Stabia se montre très gourmand et le PSG ne compte pas lui offrir le salaire de 12 millions d’euros annuels qu’il réclame.

Résultat, Donnarumma a été informé par la direction parisienne de l’arrivée imminente de Lucas Chevalier pour prendre la place de numéro 1 dans les cages dès la saison prochaine. Mieux, le média Give Me Sport assure que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos souhaiteraient même que Donnarumma parte dès cet été pour éviter un départ gratuit comme Kylian Mbappé.

À voir

Mercato OM : La Juve craque, Timothy Weah arrive ce mardi

Lisez aussi : Coup de tonnerre au PSG : Donnarumma dit oui à Man United

Pour le laisser partir, les dirigeants du PSG demanderaient un chèque de 35 millions d’euros. Un montant très abordable pour celui qui est considéré par beaucoup d’observateurs comme l’actuel meilleur gardien du monde. Reste maintenant à voir si Manchester United va boucler cette opération.