À la recherche d’un arrière gauche, l’ASSE a coché le nom d’Antoine Leautey. Mais Saint-Etienne se voit freiné sur cette piste.

Mercato ASSE : Antoine Leautey visé pour remplacer Niels Nkounkou

Après le transfert définitif de Niels Nkounkou d’Everton, l’ASSE lui cherche un successeur. Et pour cause, il est remis sur le marché et devrait faire l’objet d’un transfert de Saint-Etienne. Il a des courtisans en Ligue 1 et en dehors, notamment l’Eintracht Francfort. Le club allemand serait prêt à mettre entre 3 et 4 millions d'euros sur la table des négociations pour recruter le nouveau piston gauche de Laurent Batlles, selon Bild.

L’une des premières cibles pour prendre la place de Niels Nkounkou à l'ASSE est Antoine Leautey (27 ans). Son nom circulait dans le Forez avant même la levée de l’option d’achat de l’international Espoir français. Le défenseur d’Amiens était le plan B des Stéphanois au cas où le transfert de Niels Nkounkou échouait. Peuple-Vert confirme que le N°7 du club picard reste une cible des Verts. « Depuis de longues semaines, le nom d'Antoine Leautey revient. Il s'agit d'une piste réelle », selon le média.

Omar Daf opposé au départ d'Antoine Leautey à Saint-Etienne

Cependant, Antoine Leautey n’est pas libre. Il est sous contrat à Amiens jusqu’en juin 2025 et vaut 1,5 millions d'euros sur le marché des transferts. L’ASSE aurait pu négocier son transfert en dessous de la valeur indiquée par Transfermarkt, mais Omar Daf est opposé à son départ. Le nouvel entraîneur d’Amiens compte sur Antoine Leautey et s’est engagé à le convaincre de rester en Picardie.

« Antoine (Leautey), quand on voit l’accueil que les supporters lui réservent, il est adoré ici et a fait une bonne saison. Je serais très heureux qu’il puisse continuer avec nous. Il rentre totalement dans le projet et dans le jeu qu’on veut mettre en place. En tout cas, je ferai tout mon possible pour qu’il continue l’aventure avec l’Amiens SC », a-t-il prévenu dans Le 11 Amiénois.

« En tout cas, j’ai déjà eu une discussion avec lui et je continuerai à échanger avec lui. Ce qu’on veut, c’est avoir des joueurs qui donnent tout parce que les supporters n’attendent que ça. Et Antoine en fait partie », a insisté Omar Daf.