Alors que les supporters de l'ASSE attendent la première recrue estivale, l'AS Saint-Etienne est désormais fixée pour Antoine Leautey.

Mercato ASSE : Amiens exige entre 1 et 2 millions pour Antoine Leautey

Quatre jours après l’ouverture officielle du mercato estival, l’ASSE est toujours au labo pour valider des profils avant de passer véritablement à l’offensive. Faisant partie des cibles stéphanoises, Antoine Leautey est sous contrat avec Amiens jusqu’en juin 2025. Son arrivée à l’ASSE devrait être négociée par la direction du club ligérien, mais le budget des Verts pour le recrutement est maigre. La valeur marchande du piston droit amiénois est pourtant estimée à 1,2 million d’euros par Transfermarkt.

Selon les informations de 11 HDF, c’est autour de ce montant qu'Amiens a l’intention de vendre Antoine Leautey. Le club picard a en effet fixé le prix de son joueur à un montant compris entre 1 et 2 millions d’euros. Le président Bernard Joannin veut ainsi récupérer le montant investi en juillet 2022 pour transférer le joueur convoité par l’ASSE de Gil Vicente FC. Il avait déboursé un million d’euros pour le recruter au Portugal.

Antoine Leautey en renfort dans le couloir droit de l'AS Saint-Etienne ?

Milieu droit de prédilection, Antoine Leautey a l’avantage d’avoir un profil polyvalent. La saison dernière, il avait été repositionné dans le rôle de piston et a tenu sa place dans le couloir droit, d’abord sous les ordres de Philippe Hinschberger, ensuite de Patrice Descamps. Le joueur de 27 ans avait disputé 36 des 38 matches de Ligue 2 et avait été titulaire à 33 reprises. Il avait même inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives. En cas de signature à l'ASSE, Antoine Leautey pourrait occuper la place de Kader Bamba, retourné au FC Nantes, sur l'aile droite de l'équipe de Laurent Batlles.