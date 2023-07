À la recherche d'un milieu défensif depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone ne devrait pas tarder à officialiser son arrivée. Un nom bien connu des supporters catalans.

Mercato FC Barcelone : Oriol Romeu va rejoindre le Barça

Orphelin suite au départ de Sergio Busquets parti rejoindre Lionel Messi et Jordi Alba à l'Inter Miami, le FC Barcelone tient son remplaçant. Alors que la rumeur Joshua Kimmich a circulé un temps, c'est bien Oriol Romeu qui a été choisi par la direction. Un nom peu connu du grand public même si le joueur dispose d'une bonne expérience à l'étranger et en Liga.

Alors que la semaine dernière un accord était annoncé avec le milieu de terrain par la presse catalane, le média espagnol Sport affirme qu'un accord est désormais conclu avec Girone. La durée du contrat et le montant déboursé n'ont pas fuité, mais l'Espagnol devrait s'engager cette semaine après la traditionnelle visite médicale.

Un joueur avec une solide carrière

Passé par la Masia, il quitte l'Espagne pour rejoindre Chelsea où il effectuera de bons débuts avant l'arrivée de Roberto Di Matteo qui le mettra sur le banc. Après des prêts à Stuttgart et à Valence, il retourne en Anglettere à Southampton où il restera pendant 7 saisons. L'année dernière, il rentre en Espagne en s'engageant avec Girona, où sa bonne saison attirera l'œil du FC Barcelone.

Sa venue pourrait précipiter les départs de deux joueurs. Tout d'abord, Franck Kessié, l'ancien joueur du Milan AC n'entre plus dans les plans de Xavi et son départ permettrait au club de récupérer un peu d'argent. Autre choix plus étonnant, celui d'Eric Garcia. Repositionné au poste de 6 durant quelques matchs, l'entraîneur catalan l'avait désigné comme véritable successeur de Sergio Busquets, mais une bonne offre saurait convaincre les Blaugranas de s'en séparer.

Très actif sur le marché des transferts, il ferait office de 3e recrue pour les Blaugranas, Après les arrivées d'Ilkay Gundogan, Inigo Martinez et Vitor Roque, les fans du Barça peuvent être satisfaits de Josep Maria Bartomeu, qui, malgré une situation financière compliquée, arrive à animer le mercato.