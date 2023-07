À la recherche de renforts au milieu de terrain avec un potentiel départ de Moussa Sissoko en cas d'offre satisfaisante, le FC Nantes vise un milieu suédois.

Mercato FC Nantes : Hampus Finndel intéresse le FCN

Hampus Finndel est un milieu de terrain suédois de 23 ans, qui joue actuellement à Djurgardens, actuel 4e de première division suédoise. Il a disputé 29 matchs toutes compétititions confondues cette saison, a inscrit 6 buts et délivré une passe décisive. Arrivé en 2018 à Djurgardens, il a disputé 95 matchs et a passé un an en prêt à Dalkurd de janvier 2020 à décembre 2020.

Mais d'après le média sportif suédois Sportbladet, le milieu n'est pas une priorité pour le FC Nantes, malgré l'intérêt des Canaris. Le FCN n'aurait toujours pas formulé d'offre au club suédois. Si un transfert devait avoir lieu, la somme du transfert avoisinerait les 2 millions d'euros, représentant la valeur marchande de Hampus Finndel.

Le FC Nantes s'intéresse aussi à Ibrahima Cissé

D'après Foot Mercato, le défenseur malien de 22 ans, Ibrahim Cissé, serait suivi par le FC Nantes. Après avoir été formé à Châteauroux, il rejoint le Schalke 04 en 2022 après un bref passage à La Gantoise. Le malien de 22 ans sort d'une CAN U23 plus que réussie, lui qui a été élu dans l'équipe type du tournoi. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le club allemand, Cissé a disputé 16 matchs avec l'équipe réserve la saison dernière, mais cette CAN U23 pourrait lui permettre de gagner sa place dans le groupe pro.

Après sa compétition réussie, le Malien intéresse forcément. Mais les Canaris devront faire face à une forte concurrence. D'après Foot Mercato, le Stade de Reims, le FC Metz, le Standard de Liège ou encore le Cercle Bruges sont intéressés par le défenseur. La valeur marchande du joueur est estimée à 200 000 euros, mais Schalke ne va sûrement pas hésiter à faire monter les enchères après la superbe CAN U23 réalisée par le joueur.