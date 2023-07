Alors que plusieurs éléments importants ont récemment quitté le FC Nantes, une grosse signature vient d'être bouclée par la direction du FCN.

Mercato FC Nantes : Baptiste Drouet devient responsable de la cellule de recrutement

C'est un dossier que voulait absolument bouclé Franck Kita en ce début de mercato estival. Jeudi dernier en conférence de presse, le directeur général du FC Nantes affirmait qu'une cellule de recrutement allait être mise en place. "C'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place. On va commencer par une personne pour qu'elle suive les joueurs toute l'année en France et à l'étranger et être capable, une fois que le coach a défini le profil qu'il souhaite, de lui proposer plusieurs choix."

Et si la piste menant à Frédéric Hébert était la plus chaude ces derniers jours, c'est finalement Baptiste Drouet qui a été choisi par la direction nantaise, selon les informations de Ouest-France. Alors qu'il était scout au FC Lorient, il va quitter la Bretagne pour rejoindre la Jonelière dans les prochaines heures.

Baptiste Drouet travaille déjà sur le mercato du FC Nantes

Toujours d'après Ouest-France, Baptiste Drouet aurait d'ores et déjà commencé à plancher sur le mercato estival du FC Nantes. Pour rappel, de nombreux joueurs ont quitté le club ces derniers jours, dont Andy Delort et Ludovic Blas. Le nouveau responsable de la cellule de recrutement va donc devoir rapidement trouver des pistes pour compenser ces départs importants.

Si aucun nom n'est sorti ces derniers jours, chaque poste devrait être renforcé par la direction du FCN, d'autant plus que d'autres départs ne sont pas à exclure. On pense notamment à Alban Lafont, à qui il reste un an de contrat, et qui se verrait bien quitter les Jaune et Vert pour découvrir un projet plus ambitieux.