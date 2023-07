Arrivé il y a quelques jours en provenance du Club Bruges, Clinton Mata veut pousser ses nouveaux coéquipiers à donner le maximum.

Un rôle de grand frère pour Clinton Mata

C'est l'une des nouvelles têtes de l'Olympique Lyonnais. Clinton Mata a officiellement signé en faveur du club rhodanien le 6 juillet dernier, jusqu'en juin 2026. Pour s'attacher ses services, il a fallu débourser un montant de 5 millions d'euros, auquel s'ajoute une clause de revente de 5% selon Le Figaro. Le latéral droit belge sort d'une saison intéressante au Club Bruges, lui qui a disputé la Ligue des Champions (3 matchs) et la Jupiler Pro League (25 matchs, un but et une passe décisive).

S'il a déjà évoqué son style de jeu dans une précédente interview, Mata a révélé son rôle à l'OL ce mercredi. Peu après l'arrivée des Gones aux Pays-Bas, pour le stage de pré-saison, le joueur de 30 ans a ainsi confié vouloir être l'un des grands frères du groupe : « J’ai été jeune aussi, on m’a dit ce qu’il fallait faire et ne pas faire donc j’essaye de rendre la pareille maintenant. Mais, c’est comme tout, si tu écoutes, que tu travailles, ça va forcément porter ses fruits » a-t-il lancé dans des propos rapportés par le média local Olympique-et-Lyonnais.

Clinton Mata : « La concurrence sera saine » avec Saël Kumbedi

En arrivant à l'Olympique Lyonnais, Clinton Mata devra sans doute se démarquer par rapport à Saël Kumbedi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce ne sera pas gagné d'avance. La pépite rhodanienne (18 ans) apprend vite sur le couloir droit, elle qui a joué 20 matchs de Ligue 1 pour 2 passes décisives lors du dernier exercice.

Mais le Belge l'assure, il n'y aura aucune rivalité : « La concurrence sera très saine. Il est très jeune, je le considère comme mon petit frère, mon but est d’aider à le faire progresser. J’ai occupé ce rôle à Bruges, à Genk avec Joakim Mæhle. Au fil du temps, il a commencé à grandir, on se poussait à chaque fois et ça a été bénéfique pour tous les deux », a-t-il poursuivi face à la presse. Clinton Mata aura peut-être une première occasion de montrer son talent lors du match amical contre Manchester United, le 19 juillet.