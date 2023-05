Alors que la Coupe du Monde U20 approche à grands, pas l'OL a refusé de laisser partir en Equipe de France Malo Gusto et Sael Kumbedi.

OL : Gusto et Kumbedi ne joueront pas la Coupe du Monde

Le sélectionneur Landry Chauvin aurait adoré pouvoir compter sur eux, mais l'OL ne les libèrera pas. Malo Gusto et Saël Kumbedi vont rester à Lyon pendant la Coupe du Monde U20. La compétition se déroule en Argentine du 20 mai au 11 juin, hors des dates FIFA, ce qui n'arrange pas du tout les clubs.

Landry Chauvin doit dévoiler sa liste mercredi, et avait demandé à l'OL s'il était enclin à laisser partir ses latéraux pour le mondial, ce que le club rhodanien ne peut pas se permettre. L'Equipe annonce que les dirigeants auraient refusé, alors que l'Olympique Lyonnais est lancé dans son sprint final pour aller chercher une place en Coupe d'Europe.

Les clubs sont dans leur droit en refusant de laisser partir leurs joueurs, d'autant que la Ligue 1 ne se termine que le 3 juin, jour de déplacement à Nice pour les Lyonnais. Un joueur de l'OL pourrait tout de même être sélectionné pour cette Coupe du Monde U20, en la personne de Florent Sanchez, actuellement prêté à Volendam aux Pays-Bas

La France amoindrie pour le mondial

A l'image des derniers Jeux Olympiques, la FFF essuie de nombreux refus des clubs de libérer leurs joueurs. En Ligue 1, Monaco a également refusé de libérer son attaquant Elisse Ben Seghir, alors que les Monégasques doivent encore valider leur qualification en Ligue Europa. L'Equipe précise que le Stade Rennais ne laissera pas partir ses joueurs non plus : Lesley Ugochukwu et Désiré Doué resteront en Bretagne, et Mathis Abline à Auxerre.

Troyes, déjà relégué, a en revanche donné son accord pour laisser partir Wilson Odobert en Amérique du Sud. Landry Chauvin avait également sondé les clubs étrangers, mais le Bayern Munich ne laissera pas partir Mathys Tel. La Real Sociedad n'a pas non plus cédé Mohamed Ali-Cho, à l'instar du RB Salzbourg avec Lucas Gourna.