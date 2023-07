Dans une première interview sous ses nouvelles couleurs vendredi, Clinton Mata s'est présenté pour les supporters de l'OL.

Le mercato estival s'anime en Ligue 1, et l'Olympique Lyonnais fait partie des acteurs. Après avoir loupé la qualification en coupe d'Europe pour la deuxième saison consécutive, le club rhodanien souhaite se racheter auprès de ses supporters. Il a d'abord fait peau neuve en évinçant Jean-Michel Aulas de la présidence. C'est John Textor, actuel propriétaire de l'OL, qui lui a succédé en cours d'exercice.

L'homme d'affaires américain a promis de renflouer les caisses du club, afin de rendre l'équipe plus compétitive cet été. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu puisque la DNCG a mis son grain de sel. Le gendarme financier du football français a récemment sommé Textor d'injecter 50 millions d'euros dans les finances de l'OL. N'ayant pas reçu cette garantie dans le délai imposé, la DNCG a pris une décision qui n'a pas plu au clan rhodanien.

Clinton Mata : « Si je peux m'infiltrer dans la surface adverse, je le fais avec plaisir »

Les problèmes entre John Textor et la DNCG n'ont pas empêché la direction sportive de faire des affaires. L'Olympique Lyonnais s'est offert deux recrues défensives avec Skelly Alvero (FC Sochaux-Montbéliard) et Clinton Mata (Club Bruges). Le premier a paraphé un contrat jusqu'en juin 2028, tandis que le second a signé jusqu'en juin 2026 avec les Gones. Si Skelly Alvero est bien connu de la Ligue 2, puisqu'il y a disputé 31 rencontres lors du dernier exercice (2 buts), ce n'est pas le cas de Clinton Mata. Le latéral droit de 30 ans va découvrir son premier championnat français avec l'OL, après avoir effectué l'ensemble de sa carrière dans des clubs belges (KAS Eupen, Charleroi SC, KRC Genk...).

Lors de sa première interview sous ses nouvelles couleurs, Mata s'est donc présenté aux supporters du club rhodanien : « Je peux être offensif et défensif. Mais, mon rôle est avant tout défensif, car je suis un défenseur. Si je peux m'infiltrer dans la surface adverse, je le fais avec plaisir. Avec Bruges, on avait la possession à 90% des matchs, donc je me retrouvais assez haut. Lyon a aussi l'intention d'être dominant à chaque rencontre, ça permet au latéral de jouer souvent dans le camp adverse » a-t-il déclaré auprès d'OL Play. Les fans sont prévenus.