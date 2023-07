Courtisé par plusieurs clubs, Jean-Charles Castelletto inquiétait les supporters par son absence dans le groupe de présaison. Mais c'est du passé.

Jean-Charles Castelletto de retour dans le groupe nantais

C'est un soulagement pour les fans du FC Nantes. Après avoir vu plusieurs cadres du club partir en ce mercato estival (Blas, Corchia, Delort, Guessand...), ils se sont inquiétés de la situation de Jean-Charles Castelletto. Auteur d'une dernière saison solide avec les Canaris, marquée par 46 matchs disputés (une passe décisive), le défenseur central camerounais était absent du groupe nantais depuis une semaine.

Les rumeurs ont donc afflué concernant son départ. Alors que Besiktas et le Feyenoord suivraient de près son cas selon Ouest-France, les supporters pouvaient craindre le pire. Un premier élément de réponse leur a été donné ce mercredi. Heureusement pour eux, il est positif puisque Castelletto a fait son retour au sein du groupe nantais. La séance d'entraînement du FCN a été ouverte aux médias qui ont pu remarquer sa présence.

Moussa Sissoko est également revenu au FCN

Le FC Nantes enraye la vague de départs. Une autre bonne nouvelle a été annoncée après le retour de Jean-Charles Castelletto. En effet, le défenseur de 28 ans est revenu tout comme son coéquipier d'expérience, Moussa Sissoko. L'international français (71 sélections, 2 buts) aurait fait son retour après une absence liée à des raisons personnelles.

Avec Castelletto et Sissoko à sa disposition, Pierre Aristouy va pouvoir composer une équipe compétitive contre Laval (Ligue 2), samedi. L'entraîneur du FC Nantes disputera là son premier match amical avec les Canaris, depuis le succès décisif pour le maintien en Ligue 1 (1-0 contre Angers, le 3 juin dernier). À noter que cette rencontre se jouera à Saint-Nazaire, et plus précisément dans le stade Léo-Lagrange (Loire-Atlantique). Coup d'envoi à 18 heures !