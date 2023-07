Qualifié pour la coupe d’Europe, le LOSC a reçu une bonne nouvelle de l’UEFA, selon l'annonce faite par le président Olivier Létang.

Mercato LOSC : L'UEFA lève les restrictions imposées à Lille depuis 2020

Une bonne nouvelle est tombée au LOSC ce jeudi. Elle est relative à la participation du club à la Ligue Europa Conférence cette saison. Les Lillois sont qualifiés pour la phase de poules de cette compétition, grâce à la 5e place de la Ligue 1. En effet, les Dogues ne sont plus sous la contrainte de l’UEFA comme l’a fait savoir Olivier Létang en conférence de presse. L’instance suprême du football européen a levé la menace qui pesait sur le club nordiste, relativement au Fair-play financier.

« L’UEFA va nous libérer de ce settlement agreement (accord de règlement). Le club avait un certain nombre de limitations en termes de joueurs pour participer aux compétitions européennes, un certain nombre d'obligations et de contraintes à respecter », a expliqué le dirigeant du LOSC. Le communiqué officiel de l’UEFA devrait intervenir « cette semaine » comme l’a assuré Olivier Létang. Selon les explications de RMC Sport, les Dogues avaient été contraints d’inscrire moins de joueurs que prévu sur la liste (au lieu de 25 normalement), lors de ses deux dernières participations à la coupe d’Europe.

Olivier Létang se réjouit de la santé financière actuelle du LOSC

Pour rappel, la gestion financière du LOSC était surveillée de près par l’UEFA depuis août 2020, en raison d’une dette estimée à plus de 120 M€. Une gestion qui avait débouché sur le départ forcé de Gérard Lopez du club en décembre 2020. Le président des Dogues n’a pas dévoilé le montant de la dette actuelle, mais se félicite de l’amélioration de la situation économique du club après 3 ans. « Cela démontre que le LOSC est en bien meilleure santé. Je n’ai pas le chiffre de la dette en tête, mais il a très significativement diminué. […] Le club était mort économiquement, on l'a sauvé », s'est-il réjoui.

Notons que les Lillois n’ont recruté que Tiago Santos, latéral droit portugais âgé de 20 ans, en provenance d’Estoril au Portugal. Grâce à la décision de l'UEFA, Lille peut maintenant lancer son mercato estival et se renforcer pour la nouvelle saison. Une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca.