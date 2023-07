Puisque Gabriel Gudmundsson serait sur le départ, le LOSC a déjà ciblé son remplaçant. Celui-ci se trouve en Liga NOS, l'élite du football portugais.

Le LOSC est enfin lancé dans son mercato estival. Après plusieurs rumeurs, un grand départ a été annoncé au sein du club nordiste : celui de Timothy Weah. L'attaquant américain a rejoint la Juventus de Turin, comme pressenti ces derniers jours. Son arrivée a été officielle il y a exactement une semaine, et le transfert s'élève à 12 millions d'euros. Son départ s'accompagne de celui d'André Gomes, qui arrivait à la fin de son contrat avec les Dogues le 30 juin dernier.

Après ces deux coups durs, le LOSC s'active pour trouver du renfort. Qualifié pour la Ligue Europa Conférence, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca est parvenue à enregistrer une première recrue estivale : Tiago Santos. Le latéral droit portugais a paraphé un contrat jusqu'en 2028. Lors de la dernière saison, il a disputé 30 rencontres de deuxième division portugaise sous les couleurs d'Estoril Praia (5 passes décisives).

Paulo Fonseca cible Leonardo Lelo

Décidément, le LOSC aime faire son marché au Portugal. Après la signature de Tiago Santos, le cinquième du dernier exercice de Ligue 1 serait proche de s'attacher les services d'un autre joueur du pays. Selon le média local Zero Zero, il s'agit de Leonardo Lelo. Le jeune latéral gauche (23 ans) de Casa Pia est très prometteur. Promu avec son club en Liga NOS cette saison, il a pris part à 27 matchs pour un but et 6 passes décisives. Un bilan qui a convaincu Rui Jorge, le sélectionneur de l'équipe U-21 du Portugal, de l'appeler pour l'Euro espoirs.

Pour le moment, nul ne sait si Lille est en pôle position pour son transfert. Le directeur sportif de Casa Pia, Diogo Boa Alma, a fait le point sur la situation de Leonardo Lelo : « Il y a beaucoup de propositions et beaucoup d’intérêt sur la table pour un joueur qui a fait une grande saison et qui est sur une très bonne voie. Leonardo a également représenté l’équipe nationale au Championnat d’Europe des moins de 21 ans et est un joueur très courtisé. Il y a beaucoup d’intérêt nationaux et étrangers, mais pour l’instant il est encore à Casa Pia » a-t-il expliqué vendredi dans des propos rapportés par Record.