Pierre Aristouy a évoqué le mercato estival du FC Nantes. Il ne semble pas inquiet face au calme chez les Canaris, au niveau des arrivées.

Mercato FC Nantes : Pierre Aristouy, « l’absence d’arrivées n’est pas une problématique »

Les supporters du FC Nantes attendent des renforts de haut niveau au sein de leur équipe. Ils ont même des raisons de s’inquiéter, car les Canaris sont passés tout près de la relégation en Ligue 2, au terme de sa saison dernière catastrophique. Mais contrairement au public des Canaris, Pierre Aristouy estime qu’il n’y pas lieu de s’alarmer, à un mois et demi de la fermeture du mercato. « Pour l’instant, l’absence d’arrivées n’est pas vraiment une problématique », a-t-il déclaré, avant le premier match amical du FCN contre Laval, ce samedi (18h) au stade Léo-Lagrange de Saint-Nazaire.

En attendant la signature de nouveaux joueurs pour renforcer son équipe, le successeur d’Antoine Kombouaré s’est plutôt montré impatient d’accueillir les joueurs internationaux, dont les vacances avaient été prolongées. « J’attends évidemment le retour, dès lundi, des internationaux africains (Ignatius Ganago, Mostafa Mohamed et Moses Simon) », a-t-il annoncé dans Presse Océan.

Pierre Aristouy espère quand même un groupe au complet

Pierre Aristouy a ensuite nuancé son avis sur le marché du FC Nantes cet été. Il avoue que s'il avait les recrues un peu plus tôt, cela lui faciliterait la tâche dans la préparation estivale. « Après, il est évident que, pour travailler un peu plus les automatismes que seront ceux du début de saison, un groupe au complet ne sera pas de trop », a confié le nouveau coach des Jaune et Vert. Rappelons que les Canaris ont levé l’option d’achat de Mostafa Mohamed (attaquant, 25 ans) et ont recruté seulement Hugo Barbet (gardien de but, 21 ans). Le FC Nantes a pourtant transféré son meilleur joueur Ludovic Blas au Stade Rennais et Andy Delort à Umm Salal SC (au Qatar). En plus des départs de Charles Traoré, Sebastien Corchia (fin de contrat), Evann Guessan et Joao Victor (fin de prêt).