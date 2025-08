Football – Transfert : L’OM rate le coup de l’été !

Désireux de renforcer davantage l’effectif de Roberto De Zerbi en vue de la prochaine Ligue des Champions, l’OM a tenté un coup inimaginable lors de ce mercato estival. Explications.

Mercato : L’OM a tenté un échange fou avec Gérone

Après avoir recruté Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Angel Gomes, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’en ont pas encore terminé avec le mercato estival. En vue de la prochaine Ligue des Champions, les dirigeants de l’OM espèrent encore boucler deux ou trois signatures en défense.

Ainsi, le prochain sur la liste de Pablo Longoria et Medhi Benatia pourrait être le défenseur central du Cercle Bruges, Joel Ordonez. Les négociations sont bien avancées entre les deux clubs et un transfert à hauteur de 30 millions d’euros est annoncé. Capable d’évoluer dans un rôle de latéral droit, l’ancien parisien Timothy Weah est également proche de Marseille. Et dans le couloir gauche, un renfort est aussi attendu.

À ce propos, l’OM a tenté un coup inimaginable en Liga, il y a quelques jours. En effet, selon les informations de Foot Mercato, les décideurs marseillais ont relancé la piste menant à Miguel Gutierrez, arrière gauche très offensif de Gérone. Informé de l’intérêt du club espagnol pour Azzedine Ounahi, l’OM aurait proposé un deal incluant un échange de joueur. Le portail sportif explique notamment que Longoria et Benatia étaient prêts à offrir Azzedine Ounahi + une somme d’argent à Gérone pour récupérer Miguel Gutierrez.

« Mais ce deal ne se fera pas puisque les deux clubs n’avaient pas la même vision sur la valorisation des joueurs. Selon nos informations, le joueur espagnol devrait normalement rejoindre Naples pour un contrat de 5 saisons et une indemnité d’environ 20 millions. Il touchera 2 millions net par an. En attendant, Ounahi est toujours à la recherche d’un nouveau défi », explique le média francilien.