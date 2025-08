INFO Mercato PSG : Une star asiatique s’annonce au Paris SG

Alors que le PSG est sur le point de boucler les transferts de Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, une star asiatique pourrait aussi renforcer le secteur offensif des Rouge et Bleu la saison prochaine. Le joueur a assuré qu’il sera au Paris SG à l’issue du mercato estival.

Mercato : Poussé vers la sortie, il choisit le PSG

Ces derniers jours, diverses sources ont annoncé un réchauffement de la piste Maghnes Akliouche au Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le milieu offensif a clairement affiché sa volonté de quitter les rangs de l’AS Monaco pour rejoindre le PSG cet été, à en croire PSG Inside Actus. Face à cette détermination du joueur de 23 ans, les dirigeants monégasques seraient désormais prêts revoir à la baisse les 70 millions d’euros demandés initialement pour son départ.

Ce qui pourrait rendre possible son transfert au PSG, puisque Luis Enrique apprécie particulièrement le profil de Maghnes Akliouche, considéré comme une pièce idéale du nouveau projet parisien. Jeune, technique, polyvalent, et surtout motivé à l’idée d’évoluer sous le maillot rouge et bleu, le numéro 11 de l’AS Monaco coche toutes les cases pour intégrer l’effectif du PSG.

Cependant, avant de passer à l’offensive sur cette piste, Luis Campos aimerait d’abord dégraisser le secteur offensif en vendant Marco Asensio et Kang-In Lee. Sauf que, si le premier cité pourrait s’engager avec le Benfica Lisbonne pour 11 millions d’euros, l’international sud-coréen de 24 ans ne semble pas pressé de changer d’air.

Kang-In Lee se voit au Paris SG la saison prochaine

Annoncé sur le départ en cas d’offre satisfaisante, Kang-In Lee se sent bien à Paris et compte bien poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien milieu offensif de Majorque entend se battre pour mériter du temps de jeu durant l’exercice 2025-2026. Profitant d’une conférence de presse avec son sponsor Adidas, dans son pays, Lee a clairement annoncé la couleur pour son avenir proche.

« Même sans jouer, je savais qu’il y avait encore des opportunités. Cela m’a aussi fait réfléchir à la nécessité de travailler davantage. Je pense que la finale de la Ligue des Champions, dont je rêve depuis tout petit, est le match le plus spécial. Le temps passé à préparer le match et à partager du temps avec mes coéquipiers a été le plus précieux pour moi », a déclaré Kang-In Lee. Reste à voir si le PSG voit les choses comme lui.