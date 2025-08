Mercato Man Utd : Budget de 220 M€, une cible au Barça

Décidé à revenir dans la cour des grands, Manchester United ne lésine pas sur les moyens avec une enveloppe mercato de 220 millions d’euros. Le club anglais a déjà enrôlé pour 150 millions d’euros de joueurs, mais pourrait créer la surprise dans les jours à venir.

Mercato : Manchester United veut une pépite du Barça

Terminer 15e de Premier League n’était pas l’objectif de départ de Manchester United la saison qui vient de se terminer. Les Red Devils comptent bien guérir de cette inefficacité qu’ils traînent depuis maintenant plusieurs saisons et qui les éloigne de plus en plus du titre. Pour ce mercato estival, le latéral gauche Diego León a emboîté le pas à Matheus Cunha, et Bryan Mbeumo a été recruté pour renforcer l’équipe.

Pour ces joueurs, Man United a déboursé quelque 150 millions d’euros, ce qui en fait un des clubs les plus dépensiers du championnat. Et ce n’est pas terminé puisqu’un joueur du FC Barcelone est aussi dans le viseur du club. Il s’agit de Fermín López, natif d’El Campillo (Espagne), tout juste âgé de 22 ans, qui a inscrit un total de 19 buts en 88 matchs toutes compétitions confondues.

Le milieu de terrain formé à la Masia avait été prêté à Linares Deportivo avant son incorporation en équipe première du Barça. Avec une valeur marchande estimée à 50 millions d’euros, il est sous contrat au FC Barcelone jusqu’en juin 2029. Mais pour le débaucher du club catalan, il faudra un effort supplémentaire sur le montant à payer, et Manchester United y serait prêt. D’après Sport, le club britannique proposerait 70 millions d’euros pour boucler le transfert du jeune Fermín López.

Mercato : Fermín López acceptera-t-il de rejoindre Man United ?

Ce montant non négligeable fait réfléchir la haute direction du club blaugrana, qui n’a pas encore donné de réponse. Fermín aime le Barça et a déjà préféré y rester lorsqu’un club d’Arabie Saoudite a fait une approche pour le recruter. Et Manchester United n’est pas non plus le premier club anglais à avoir tenté de recruter le milieu de terrain : Arsenal a déjà tenté sa chance sans trop de succès.

D’Espagne, la balle serait plutôt dans le camp du joueur puisqu’en manque d’argent, le FC Barcelone ne serait pas certain de refuser une si belle offre pour un joueur formé dans son centre. Le club négocierait avec sa pépite afin qu’elle accepte de rejoindre un de ses prétendants.