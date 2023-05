Actuellement 17e de Ligue 1 et premier relégable, à deux points d’Auxerre (16e), le FC Nantes a décidé de se séparer de son entraîneur Antoine Kombouaré.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Antoine Kombouaré ne terminera pas la saison sur le banc du FC Nantes. Alors que son contrat arrivait à expiration le 30 juin prochain, le technicien kanak a été remercié par Waldemar Kita, le président des Canaris, avec qui les relations étaient devenues compliquées. Pour le sprint final, le FC Nantes mise sur des solutions en interne pour tenter d’arracher le maintien en quatre journées.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré remplacé par Pierre Aristouy

Appelé à la rescousse en février 2021, Antoine Kombouaré était parvenu à arracher le maintien cette saison-là et porté l’équipe nantaise jusqu’au sacre à la Coupe de France l’année suivante. Mais après trois lourds revers en seulement une semaine, notamment une humiliation face à Toulouse au Stade de France (5-1), en finale de la Coupe de France, et deux défaites 2-0 face à Brest et Strasbourg, le FCN est menacé de relégation à quatre journées de la fin du Championnat.

Comme à son habitude, le président Waldemar Kita, qui n’a aucune patience avec les entraîneurs, a donc choisi de se séparer de l’ancien coach du PSG à un mois de la fin de son contrat. Le patron des Canaris veut tenter de créer un électrochoc. Pierre Aristouy, entraîneur des U19, sera donc chargé de diriger l'équipe pour les quatre derniers matches de la saison, assisté d'Oswaldo Vizcarrondo, actuel entraîneur de l'équipe féminine, à en croire plusieurs sources proches du FC Nantes.