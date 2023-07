Alors que le PSV Eindhoven annonce ce dimanche le retour de Xavi Simons au PSG, le club de la capitale a également finalisé une belle opération en attaque.

Mercato PSG : Galatasaray confirme l’arrivée de Mauro Icardi

De retour de son prêt en Turquie, où il a brillé sous les couleurs de Galatasaray, Mauro Icardi s’apprête à quitter définitivement les rangs du Paris Saint-Germain. Annoncé un peu partout dans le monde, l’attaquant de 30 ans va poursuivre sa carrière avec la formation d’Istanbul. En effet, dans des propos rapportés ce dimanche par le média Fotomaç, l’entraîneur de Galatasaray, Okan Buruk, a avoué que « l’Argentin arrivera lundi à Istanbul » pour finaliser les détails de son transfert définitif au Cimbom.

Sauf énorme retournement de situation, Mauro Icardi sera donc définitivement un joueur de Galatasaray dès cet été. Selon diverses sources, les dirigeants des deux clubs se seraient entendus sur un montant de 10 millions d’euros pour le transfert de l’international argentin. Le récent champion de France se débarrasse également d’un gros salaire. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui pourrait donc aisément s’activer pour recruter un grand nom pour renforcer son secteur offensif.

Luis Campos ne va pas s’arrêter là. Désireux de recaser les indésirables, le conseiller football des Rouge et Bleu, va désormais se concentrer sur les cas de Leandro Paredes, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Georginio Wijnaldum, Renato Sanches, Carlos Soler et certains jeunes. Dans l’autre sens, Campos et Nasser Al-Khelaïfi multiplient aussi les pistes pour mettre la main sur deux ou trois renforts de taille dans le secteur offensif. Après le retour annoncé ce dimanche de Xavi Simons, le Paris SG avancerait ses pions sur la piste menant à l’avant-centre de la Juventus Turin, Dusan Vlahovic.