Alors que le PSG continue d'enchaîner les signatures ces derniers jours, Luis Campos a décidé de mettre quatre joueurs à la porte.

Mercato PSG : Le loft fait son retour à Paris

Si Luis Campos avance sur le recrutement, le dirigeant portugais travaille également sur le dégraissage de l'effectif parisien. Comme l'an dernier, certains éléments ne font pas partie des plans du club de la capitale. Et RMC Sport annonce ce mercredi avoir remis en place le loft, qui consiste à créer un deuxième groupe de travail pour les joueurs invités à quitter le Paris Saint-Germain cet été.

D'ailleurs, Luis Campos a déjà informé Édouard Michut, Vimoj Muntu Wa Mungu, Nehemiah Fernandez-Veliz ainsi que Moutanabi Bodiang qu'il ne comptait pas sur eux cette saison. Ces quatre joueurs ne seront pas conviés à la tournée du Paris Saint-Germain au Japon à la fin du mois de juillet, et participeront à des séances d'entraînement en compagnie des autres indésirables. La source indique également que Layvin Kurzawa, qui s'est entraîné ce matin sous les ordres de Luis Enrique, devrait lui aussi rejoindre le loft d'ici peu.

Luis Enrique envisage de prendre des décisions fortes

Il est encore trop tôt pour dire que Luis Enrique est l'homme idéal pour entraîner le PSG. En revanche, on peut déjà affirmer que ses méthodes ne seront pas les mêmes que ses prédécesseurs. Arrivé depuis seulement une semaine, l'ancien coach du Barça est déjà pleinement investi sur la reprise des joueurs parisiens, et les séances d'entraînements s'annoncent rûdes et nombreuses à Paris.

D'après les informations dévoilées par As, Luis Enrique a décidé de convoquer ses joueurs pour des doubles séances afin que son équipe soit au point physiquement. L'autre décision importante concerne la hiérarchie des gardiens de but. Selon L'Équipe, le technicien espagnol pourrait remettre en cause la place de Gianluigi Donnarumma en tant que titulaire. Plusieurs mesures fortes qui sont une véritable première au PSG. L'ère Luis Enrique a bel et bien commencé, et c'est peut-être lui qui va enfin permettre au club de la capitale de franchir un nouveau palier cette saison.