L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang se concrétise. Les dirigeants de l’OM intensifient les négociations avec Chelsea afin de boucler sa signature.

Mercato OM : Pierre-Emerick Aubameyang pour remplacer Alexis Sanchez

Après l’arrivée de sa deuxième recrue estivale Renan Lodi en provenance de l’Atlético Madrid, l’Olympique de Marseille continue de s’activer sur plusieurs fronts pour poursuivre son recrutement avec en priorité l’arrivée d’un nouvel avant-centre. L’objectif est de compenser le départ d’Alexis Sanchez. Les dirigeants marseillais ont multiplié les efforts financiers pour tenter de retenir l’attaquant, sans succès.

Son contrat ayant expiré depuis le 1er juillet dernier, l’ancien attaquant de l’Inter Milan est à présent libre de signer où il le souhaite et s’éloigne chaque jour d’un retour à l’Olympique de Marseille. Consciente de cette situation, la direction de l’OM se tourne alors vers d’autres solutions offensives pour le remplacer. Et le choix des dirigeants phocéens se porte visiblement sur Pierre-Emerick Aubameyang.

Arrivé en septembre dernier en provenance du FC Barcelone, l’international gabonais n’a jamais réussi à s’imposer à Chelsea. Avec un avenir barré du côté des Blues, l’attaquant de 34 ans est invité à aller chercher plus de temps de jeu ailleurs durant ce mercato. Flairant la bonne affaire, l’OM s’est alors positionné pour l’attirer dans ses filets. L’ancien Stéphanois n’est pas contre l’idée d’un retour en Ligue 1. Il serait même très emballé à l’idée de signer à Marseille cet été.

L’OM en pourparlers avec Chelsea pour Pierre-Emerick Aubameyang

De son côté, la direction marseillaise, conduite par Pablo Longoria, a déjà entamé des manœuvres concrètes en vue de finaliser sa signature. Même si aucune offre ferme n’est arrivée dans le bureau des dirigeants londoniens pour Pierre-Emerick Aubameyang, le média britannique The Athletic assure que les négociations entre l’OM et Chelsea ont déjà débuté et qu'elles progressent dans le bon sens.

En interne, il se murmure même que le transfert de l’ancien Barcelonais ne coûterait pas grand-chose à l’Olympique de Marseille dans la mesure où les Blues seraient déjà ouverts à son départ durant le mercato. Pour le moment, l’approche de l’OM pour Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas été rejetée par Chelsea. Les discussions se poursuivent entre les deux écuries avant de vite finaliser cette opération.

Toutefois, il faudra aussi que Pierre-Emerick Aubameyang accepte de réduire considérablement son salaire afin de faciliter son transfert à Marseille. Même si rien n’est encore acté dans ce dossier, l’OM reste très optimiste quant à l’aboutissement de cette signature. D’autres clubs étrangers sont aussi sur ses traces. Le club saoudien d’Al-Ettifaq, dirigé par Steven Gerrard, tente aussi de le recruter, ce qui signifie que l’OM devra faire preuve de persuasion et de générosité pour boucler ce deal.