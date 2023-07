Une nouvelle glaçante pour les supporters de l’ASSE est tombée. Elle est relative au dossier Jérémy Livolant de l’EA Guingamp.

Mercato : Aucune offre de l'ASSE à Guingamp pour Jérémy Livolant pour l’instant !

Alors qu’il était annoncé tout proche de rejoindre l’ASSE, club avec lequel il est déjà d’accord, Jérémy Livolant est retenu par l’EA Guingamp. Et les nouvelles livrées par Le Progrès, ce lundi, ne sont pas de nature à rassurer les supporters stéphanois. D’après le journal régional, aucune offre concrète de l’AS Saint-Etienne n’a encore été transmise au club des Côtes-d’Armor, à part des renseignements pris sur le tarif fixé pour le transfert de l'attaquant polyvalent, selon la source.

« Les deux clubs (l’ASSE et Bordeaux) auraient déjà pris le pouls auprès du capitaine de Guingamp qui, en retour, ne serait pas insensible à leur projet. Pour autant, ni l’un ni l’autre ne sont encore passés au stade de l’offre pour le rachat de l’année de contrat qui lie Jérémy Livolant et le club guingampais. Des intermédiaires auraient juste sondé l’EAG pour connaître la mise de départ, évaluée entre 2 et 2,5 M€. Mais, pour l’heure, rien de concret », a fait savoir le média.

Stéphane Dumont retient Jérémy Livolant, Laurent Batlles ne rassure pas !

Le joueur décisif (9 buts et 11 passes décisives en Ligue 2 la saison dernière) a certes un an de contrat en Bretagne, mais l’entraineur du club tient à lui. Stéphane Dumont l'a confirmé la semaine dernière en déclarant que la cible de l’AS Saint-Etienne « est sous contrat et impliquée » pendant la préparation de la nouvelle saison. Quant à Laurent Batlles, il ne s’est pas du tout montré rassurant sur le dossier du joueur, dont il a validé le profil avec le coordinateur sportif des Verts. « Jérémy Livolant ? On verra comment ça se passe, vous verrez avec Loïc Perrin », a-t-il glissé, après le match amical contre Grenoble Foot (1-2). Pas du tout rassurant pour le peuple vert, qui attend des renforts dans son équipe de cœur, afin qu'elle soit mieux armée pour jouer la montée en Ligue 1.