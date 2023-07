Alors que l’ASSE souhaite recruter rapidement un autre joueur offensif, le club de la cible prioritaire des Stéphanois se montre intransigeant.

Mercato ASSE : « Jérémy Livolant est sous contrat et il est impliqué », selon Dumont

Loïc Perrin doit être contrarié sans doute, dans le dossier Jérémy Livolant. Lui qui souhaitait mettre rapidement des recrues à la disposition de Laurent Batlles, afin de lui permettre de faire la préparation estivale en toute quiétude. Le coordinateur sportif se heurte en effet à la résistance de l’EA Guingamp pour le polyvalent attaquant sollicité par l’AS Saint-Etienne. Les Guingampais ne souhaitent pas brader leur décisif joueur, dont la valeur marchande est estimée à 2,5M€. Ce denier est pourtant entré dans sa dernière année de contrat et pourrait partir librement en janvier 2024, s’il n’est pas transféré cet été.

Bien que conscient de ce fait, l’EAG espère un transfert au prix fixé pour Jérémy Livolant. Faisant le point sur les mouvements dans son équipe, Stéphane Dumont assure que ce dernier est bien présent et engagé dans le groupe. « Livo (Livolant) aujourd’hui est sous contrat et il est impliqué », a-t-il déclaré dans Ouest-France, jetant ainsi un coup de froid sur la piste privilégiée de l’ASSE.

Mercato ASSE : L'entraineur de l'EAG se montre intransigeant

L’entraineur du club breton se montre inflexible sur les départs. Il a déclaré, au sujet de la situation de Jérémy Livolant et Stephen Quemper : « Ce sont deux cas totalement différents. Steph (Quemper) a une envie de départ, on a acté cela. À partir de lundi, il ne sera plus aligné […] » Il faut rappeler que l’ASSE et Jérémy Livolant ont un intérêt réciproque. Il reste donc maintenant à convaincre l'EA Guingamp, qui semble jouer la montre pour monter les enchères pour son décisif capitaine. Pour rappel, le polyvalent joueur offensif attendu par Laurent Batlles avait marqué 9 buts et délivré 11 passes décisives en 38 matchs disputés en Ligue 2, la saison dernière.