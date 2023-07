Libre de tout contrat depuis quelques semaines, José Fonte a annoncé son choix sur Instagram. Après plusieurs saisons, il quitte officiellement le LOSC.

Mercato LOSC : José Fonte ne prolonge pas à Lille

Après 196 matchs José Fonte va bel et bien quitter le LOSC. Le défenseur a annoncé son départ ce matin sur ses réseaux sociaux avec un message à destination des supporters lillois. "Après cinq ans, mon temps en tant que joueur à Lille arrive à sa fin. Beaucoup de choses pourraient être dites, mais je vais faire court et simple. Je peux dire avec fierté que j'ai donné le meilleur de moi-même, jusqu'à la dernière seconde. J'ai essayé d'être une influence positive, un grand professionnel, de pousser tout le monde dans la même direction... vers le succès.

Ensemble, nous y sommes parvenus.[...] Les Lillois, je ne vous oublierai jamais... Je suis éternellement reconnaissant de votre amour, de votre appréciation et de votre respect. Merci au Lille Olympique Sporting Club et à la ville de Lille, j'espère vous avoir bien représentés et vous avoir rendus fiers. Merci... et à un jour dans les rues du Vieux Lille ou au Stade Pierre-Mauroy. Allez Le Losc."

José Fonte part comme une légende

Son départ n'a rien d'une surprise, puisqu'Olivier Létang avait annoncé il y a quelques jours que le Portugais, totalisant 194 titularisations, ne pouvait plus être numéro 1 dans la hiérarchie. Ainsi, la belle histoire entre les Dogues et le défenseur prend fin après cinq années de bons et loyaux services. Le vainqueur de l'Euro 2016, aura remporté plusieurs trophées lors de son passage dans le Nord avec un titre de Ligue 1 en 2021 et un Trophée des champions la même année.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée, il quitte le LOSC en se plaçant parmi les légendes, puisqu'il fait partie du deuxième joueur en activité ayant joué le plus de matchs sous le maillot lillois. Jonathan Bamba ( 200 matchs ), qui vient de partir au Celta Vigo, occupe la première place. À présent libre de tout contrat, l'ancien joueur de West Ham devrait vraisemblablement retourner au Portugal, plus précisément au SC Braga, selon L'Équipe. Une dernière danse pour l'ancien numéro 6 de Lille qui n'a jamais vraiment su s'imposer dans son pays natal.