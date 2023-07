Au lendemain de sa reprise sous la conduite de Luis Enrique, le PSG accélère pour attirer un numéro 9, qui pourrait débarquer en provenance de la Serie A.

Mercato PSG : Dusan Vlahovic « se voit déjà » au Paris SG

Dernièrement, Foot Mercato a annoncé que le Paris Saint-Germain et Dusan Vlahovic sont parvenus à un accord contractuel sur la base d’un bail de cinq ans assorti d’un salaire de 11 millions d’euros par saison. Alors que Kylian Mbappé et Neymar pourraient partir cet été, l’international serbe de 23 ans serait même considéré comme une pièce importante du nouveau projet porté par le nouvel entraîneur Luis Enrique.

« Selon nos informations, le Paris Saint-Germain reste plus que jamais confiant dans le dossier Dusan Vlahović puisqu’un accord a d’ores et déjà été trouvé sur un contrat de cinq années pour un salaire annuel autour des 11 millions bruts, assorti de nombreuses primes sur le nombre de buts marqués et de matchs joués », a expliqué le journaliste Santi Aouna. L’affaire serait bien avancée entre les deux parties que le principal concerné ne penserait plus qu’au PSG.

En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’ancien buteur de la Fiorentina pousse pour rejoindre les rangs des Rouge et Bleu. « Il se voit déjà là-bas et il est impatient d'y aller. Maintenant, il a hâte que son avenir soit fixé », écrit le quotidien transalpin dans son édition du jour. Il reste maintenant à se mettre d’accord avec les Bianconeri pour finaliser cette opération.

La Juventus Turin attend au moins 70M€ pour Dusan Vlahovic

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026 avec la Juventus Turin, Dusan Vlahovic a donné son feu vert pour son transfert au Paris Saint-Germain. La balle est désormais dans le camp de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Après avoir claqué un peu plus de 90 millions d’euros, bonus compris, pour l’attirer en janvier 2022, le club turinois espère récupérer entre 70 et 80 millions d’euros dans ce dossier. « Le problème, c'est que le PSG n'a toujours pas proposé une somme satisfaisante à la Juve », indique La Gazzetta dello Sport.

Ce mardi, Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de la Vieille Dame, a évoqué ce dossier au micro de Sky Sport. Il a expliqué que la Juve compte sur Dusan Vlahovic, mais en cas d’offre importante, il pourrait envisager une vente. « Ce n'est un secret pour personne que nous devons régulariser les comptes, mais nous parions sur lui. Ensuite, nous pourrons réfléchir à des offres auxquelles nous ne pouvons pas renoncer », a confié le dirigeant italien.