ASSE Mercato : Investissements, Saint-Etienne en tête en L2

L’ASSE est le club le plus dépensier pendant ce mercato d’été en Ligue 2. Elle possède également l’effectif le mieux valorisée parmi les 18 équipes du championnat.

Mercato ASSE : 25 M€ déjà investis dans le recrutement

L’ASSE pris la tête de la Ligue 2 à l’issue de la deuxième journée du championnat, maquée par sa large victoire sur Rodez AF (4-0), samedi dernier. Les Verts se positionnent ainsi comme un candidat sérieux à la montée en Ligue 1. C’est justement l’objectif fixé par les dirigeants de Kilmer Sports Ventures (KSV) à la suite de la relégation surprise des Verts. Pour attendre leur but, ils ont dégagé les moyens financiers.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une pépite repérée par les radars de Sainté

À voir

Mercato OL : Dominik Greif rejoint enfin Lyon (Officiel)

Le groupe canadien recruté sept nouveaux joueurs, dont Joshua Duffus, qui est arrivé libre de Brighton, sans indemnité de transfert. En plus des nouvelles recrues, l’AS Saint-Etienne a transféré définitivement Irvin Cardona, Maxime Bernauer et Pierre Ekwah, en levant les options d’achat assorties à leur prêt. Selon l’estimation de Transfermarkt, Ivan Gazidis a investi 25 M€ dans le mercato estival.

Recrutement : Saint-Etienne devance le Stade de Reims

Et ce n’est pas tout ! Eirik Horneland attend encore quelques renforts avant la fermeture du marché des transferts le 1er septembre 2025. Pour l’instant, l’ASSE est en tête du classement des clubs de Ligue 2 ayant investi le plus dans le recrutement cet été. Elle devance le Stade de Reims dont l’investissement est estimée à 22,5 M€.

Quant au troisième clubs relégué cette saison, le Montpellier HSC, il s’est plutôt positionné sur des joueurs libres de tout contrat, et a obtenu des renforts sous la forme de prêt. À deux semaines de la fin du mercato, le club héraultais a dépensé seulement 500 000 €, selon le média spécialisé.

L’équipe de l’AS Saint-Etienne valorisée à 72,8 M€

L’AS Saint-Etienne possède également l’équipe la mieux valorisée de la Ligue 2. Son effectif est évalué à 72,80 M€, tandis que la valeur marchande du Stade de Reims est de 70,03 M€ et celle de Montpellier est estimée à 30,10 M€.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Excellente nouvelle concernant Lucas Stassin

À voir

PSG Mercato : Luis Campos négocie un accord colossal à 45M€

Individuellement, six joueurs de l’équipe d’Eirik Horneland figurent dans le Onze le plus cher de la Ligue 2, selon le classement de la source. Ce sont : Lucas Stassin (18 M€), Zuriko Davitashvili (10 M€), Pierre Ekwah (7 M€), Gautier Larsonneur (3 M€), Joao Ferreira (3 M€) et Augustine Boakye (2,50 M€).