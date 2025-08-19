OM : L’incroyable scène de la bagarre entre Rabiot et Rowe !

La défaite à Rennes, vendredi soir, en ouverture de la saison en Ligue 1, a eu des conséquences sur le vestiaire de l’OM. Une vive altercation a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les dessous de cette bagarre ont été dévoilés.

OM : Jonathan Rowe a giflé Adrien Rabiot à Rennes

Les langues commencent déjà à se délier à Marseille après la défaite face au Stade Rennais, vendredi soir, à l’occasion de la première journée de Ligue 1, au stade La Beaujoire. Des indiscrétions ont notamment fuité sur le scénario de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

Si les premières rumeurs ont évoqué de simples propos discourtois entre les deux joueurs, RMC dévoile ce lundi soir que l’attaquant anglais a carrément porté un coup à Adrien Rabiot. Une version confirmée par le journal L’Équipe qui décrit la scène entre les deux protégés de Roberto De Zerbi.

À voir

INFO Mercato : Kang-In Lee s’en va, Akliouche arrive au PSG

« Entré en jeu à la 86e minute, Darryl Bakola était victime d’un malaise sans gravité qui nécessitait une intervention médicale. L’essentiel des joueurs étaient invités à prendre le chemin du car de l’équipe, à l’extérieur du stade, ce que faisait Rowe avant de revenir dans un second temps pour prendre des nouvelles de son jeune partenaire.

De retour dans le vestiaire dépeuplé, l’Anglais s’est en fait rué sur Rabiot pour le frapper et des échanges de coups ont eu lieu, avant que le directeur du football Medhi Benatia ne vienne, non sans mal, les séparer », racontent nos confrères Anthony Clément et Loïc Tanzi.

De son côté, le quotidien La Provence explique que Rowe, vraisemblablement agacé par les critiques de Rabiot à la suite de la défaite contre le Stade Rennais, l’aurait giflé. Les deux auraient terminé front contre front et il aura fallu l’intervention de Roberto De Zerbi ainsi que de Medhi Benatia, pour calmer la situation. À la suite de cet incident, les deux joueurs ont été suspendus par l’OM.

À voir

Mercato PSG: Surprise ! Enrique déniche la doublure d’Hakimi

Pour l’international français, l’histoire ne devrait pas aller plus loin, sauf énorme rebondissement. Quant à Jonathan Rowe, tout porte à croire qu’il devrait quitter l’Olympique de Marseille avant la fermeture du mercato estival. Pressenti à l’AS Roma, l’ancien joueur de Norwich souhaiterait plutôt retourner en Angleterre, avec un transfert autour des 20 millions d’euros, selon les dernières indiscrétions de Mediaset.