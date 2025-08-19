INFO Mercato : Kang-In Lee s’en va, Akliouche arrive au PSG

Maghnès Akliouche pourrait être le gros dossier de ces dernières semaines du mercato estival du côté du PSG. Alors que Kang-In Lee pourrait faire ses valises, le milieu offensif de l’AS Monaco serait fortement pressenti pour le remplacer au sein de l’effectif de Luis Enrique. Mais le dossier ne semble pas faire l’unanimité.

Mercato : Kan-In Lee remplacé par Maghnès Akliouche au PSG ?

D’après les renseignements glanés par PSG Inside Actus ce lundi, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient en négociations avec leurs homologues d’Arsenal pour un transfert de Kang-In Lee. Apprécié par Luis Enrique, l’ancien joueur de Majorque n’est pas véritablement convaincu et le PSG serait ouvert à son départ en cas d’offre intéressante.

« Le milieu offensif sud-coréen, capable d’occuper plusieurs postes sur le front de l’attaque, séduit tout particulièrement Mikel Arteta, qui recherche ce type de joueur polyvalent pour enrichir son effectif. L’arrivée du directeur sportif Andrea Berta a aussi relancé le dossier : déjà admiratif de Lee lorsqu’il évoluait à Majorque, l’Italien pousse pour tenter un coup sur ce mercato », rapporte le média spécialisé, qui parle d’une opération pouvant se chiffrer entre 40 et millions d’euros.

« Si les Londoniens passent à l’action, le Paris SG, lui, n’entend pas brader son joueur. Recruté pour environ 22 millions d’euros, le club de la capitale espère au minimum rentrer dans ses frais… et certains dirigeants iraient même jusqu’à réclamer près de 40 à 45 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ. Face à ce tarif jugé démesuré, Arsenal réfléchirait à une approche différente : un prêt avec option d’achat, une formule qui permettrait de tester le joueur en Premier League avant d’investir une somme conséquente », ajoute PSG Inside Actus.

En cas de départ de l’international sud-coréen de 24 ans, son successeur pourrait se nommer Maghnès Akliouche, sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2028. Cependant, le profil de l’international espoir français ne rassure pas certains observateurs.

Daniel Riolo ne voit pas Maghnès Akliouche s’imposer au Paris SG

À en croire Sports Zone, Maghnès Akliouche fait bien partie des options du Paris Saint-Germain pour renforcer son secteur offensif durant ce mercato estival. Cependant, ce dossier ne pourrait être finalisé que si Luis Campos parvient à vendre Marco Asensio et surtout Kang-In Lee. Sauf que Daniel Riolo pense que l’ailier de l’AS Monaco ne répond pas aux critères du nouveau joueur parisien.

« Ce n’est pas la config de joueur que je vois rentrer dans ce PSG. Déjà, en titulaire tu as un trio de champions d’Europe donc c’est difficile d’en sortir un. C’est forcément un mec qui vient en premier remplaçant », a lancé le journaliste de RMC dans L’After Foot dimanche soir. Reste à voir si le Paris Saint-Germain ira jusqu’au bout sur cette piste.