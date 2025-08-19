Mercato : Officiel ! l’OGC Nice tient son grand attaquant !

Le Mercato estival continue de battre son plein. À moins de deux semaines de la clôture du marché des transferts, l’OGC Nice se renforce en attaque avec la signature de Kevin Carlos, en provenance du FC Bâle.

Mercato : Kevin Carlos rejoint l’OGC Nice pour 6M€

L’OGC Nice a annoncé ce lundi soir la signature de l’attaquant Kevin Carlos, qui évoluait la saison dernière au FC Bâle et qui s’est engagé pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030.

« L’attaquant du FC Bâle Kevin Carlos rejoint l’OGC Nice en France. L’Espagnol de 24 ans, arrivé au FC Bâle 1893 en août 2024, quitte le club après une saison à Bâle, à sa demande expresse. Merci pour ton engagement auprès du FCB, Kevin, et bonne chance à Nice », a publié le FC Bâle sur son site officiel.

Arrivé sur les bords du Rhin l’an passé en provenance d’Yverdon, où il s’était révélé, Kevin Carlos a fait 40 apparitions avec le club suisse, pour qui il a marqué 15 buts et gagné la saison dernière le doublé Coupe-championnat. Avant-centre très physique (1,86 m, plus de 90 kg), Carlos est « puissant, capable de jouer en point d’appui ou d’attaquer la profondeur, avec une belle présence dans les duels, aussi bien au sol que dans les airs », a expliqué le directeur sportif niçois Florian Maurice, sur le site internet du club.

Selon différentes sources proches du dossier, le montant du transfert est de 6 millions d’euros. « Je suis très heureux de rejoindre l’OGC Nice. C’est un club ambitieux. J’ai hâte de découvrir l’Allianz Riviera, les supporters et mes nouveaux coéquipiers. J’arrive avec de l’envie, de la détermination, et l’objectif d’aider l’équipe à aller le plus loin possible », a indiqué Kevin Carlos, à la suite de la signature de son contrat.

En quête d’un attaquant depuis plusieurs semaines, l’OGC Nice a donc trouvé son bonheur dans le Championnat suisse. Le nouvel attaquant du Gym arborera le numéro 90. Ce transfert permet au natif de Ceuta de rejoindre l’un des cinq plus grands championnats, ce qui était son souhait. À 24 ans, Kevin Carlos va évoluer sous les ordres de Franck Haise en France. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur des Aiglons, qui était assez déçu par la production offensive de son équipe face à Toulouse (0-1) samedi, lors de la première journée de Ligue 1.