Mercato : Un attaquant du PSG proche de signer en Ligue 2 !

Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, les dirigeants du PSG semblent plus concentrés sur les départs des joueurs, dont Luis Enrique ne veut pas. Dans cette optique, un jeune attaquant parisien se dirigerait tout droit vers la Ligue 2.

Mercato : Le Red Star vise une recrue au PSG

Revenu de prêt cet été, un titi du PSG pourrait prendre la direction de la Ligue 2 dans les prochains jours. En fin de contrat dans un an, Ilyes Housni pourrait ne plus faire partie de l’effectif des Rouge et Bleu. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le Red Star souhaiterait s’offrir les services de l’avant-centre de 20 ans sous la forme d’un prêt.

« Selon nos dernières informations, le Red Star, tenu en échec par Montpellier (1-1) et défait par Amiens (1-3) lors des deux premières journées, aimerait obtenir le prêt du droitier d’1m72. Reste désormais à savoir si les champions d’Europe en titre et l’actuel 15e de Ligue 2 parviendront à trouver un terrain d’entente. À suivre », écrit le portail sportif.

Pour la saison 2024-2025, l’international espoir marocain a évolué sous les ordres de Didier Digard au Havre AC afin d’engranger du temps de jeu. Le natif de Créteil a disputé 13 matches toutes compétitions confondues, sans trouver le chemin des filets. Mesurant 1m72 et doté d’un profil technique apprécié, Ilyes Housni représente une option séduisante pour le Red Star, actuellement 15e de Ligue 2.

Les discussions portent désormais sur les modalités de ce prêt éventuel, et rien n’est encore acté. Reste à savoir si le PSG acceptera de laisser filer son titi pour qu’il engrange de l’expérience. Toujours selon la même source, le Paris Saint-Germain serait ouvert à un départ de son jeune attaquant. Ilyes Housni, considéré comme l’un des plus grands espoirs sortis du centre de formation du PSG, n’a pas encore trouvé l’espace nécessaire pour s’imposer chez les champions de France. Affaire à suivre…