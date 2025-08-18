Mercato ASSE : Coup de froid sur le transfert de Bouchouari

Inscrit sur la liste des joueurs à transférer de l’ASSE, Benjamin Bouchouari est loin de quitter le Forez. Les deux clubs intéressés par son profil semblent se tourner vers d’autres pistes.

Mercato : Trabzonspor s’est-il détourné de Bouchaouari au profit de Christ Oulai ?

Entré dans sa dernière année de contrat à l’ASSE, Benjamin Bouchouari est en instance de transfert. Il est écarté du groupe d’Eirik Horneland depuis la préparation estivale, à cause d’une douleur au dos. Pourtant, le club stéphanois souhaite le vendre cet été, afin d’éviter de le voir partir librement dans quelques mois. Acheté à 1,1 M€ à Roda JC aux Pays-Bas, le virevoltant milieu de terrain est valorisé à 5 M€.

Lisez aussi : ASSE Mercato : Investissements, Saint-Etienne en tête en L2

À voir

PSG Mercato : Luis Campos négocie un accord colossal à 45M€

Joueur clé de l’équipe de l’AS Saint-Etienne la saison dernière, l’International Espoir marocain a tapé dans l’œil de Trabzonspor en Turquie. Des sources turques ont annoncé des négociations avec les dirigeants des Verts depuis le mois de juillet. Quant à Foot Mercato, il avait révélé une offre de 3 M€ repoussée par la Direction du club stéphanois.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une pépite repérée par les radars de Sainté

Ces derniers jours, l’intérêt du club basé à Trabzon pour Christ Inao Oulai du SC Bastia est évoqué dans les médias. La rumeur fait écho de négociations avec le club corse pour le transfert de l’Ivoirien, autour d’un montant de 5 M€ au moins.

ASSE : Benjamin Bouchouari en plan B du PAOK Salonique

Benjamin Bouchouari intéresse aussi le PAOK Salonique. Le club grec est venu aux nouvelles sur la situation contractuelle du meneur de jeu depuis longtemps, mais n’aurait pas transmis d’offre concrète à l’ASSE. Il semble que le joueur des Verts n’est pas la priorité du club athénien, qui se serait tourné vers Christos Zafiris, milieu du Slavia Prague, d’après les informations de sport-fm. Le Vert ne serait que le plan B du PAOK, à en croire le média grec.

À voir

ASSE Mercato : Investissements, Saint-Etienne en tête en L2

Lisez aussi : Mercato ASSE : Excellente nouvelle concernant Lucas Stassin

À deux semaines de la fermeture du mercato d’été, l’avenir de Benjamin Bouchouari à l’AS Saint-Etienne est flou. Et le mal de dos qu’il traîne depuis plusieurs mois n’est pas de nature à faciliter son transfert.