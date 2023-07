Jean-Michel Aulas, figure de l'OL, a réagi à la nouvelle décision de la DNCG. Il se paie le nouveau propriétaire lyonnais, John Textor.

OL : La DNCG maintient ses sanctions, John Textor s'agace

L’OL a été débouté par la DNCG, mardi, lors de son deuxième passage devant le gendarme financier de la Ligue de football professionnel (LFP). La sanction prononcée le 4 juillet dernier à l’encontre du club a été confirmée. L’Olympique Lyonnais reste donc soumis à « l’encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutations ». Cette nouvelle décision n’est pas du tout du goût de John Textor, qui espérait convaincre la DNCG avec les nouveaux éléments apportés à son dossier.

« En plus de la présentation de notre budget et de notre stratégie d'entreprise, la direction d’OL Groupe a également apporté de nouveaux éléments, comme l'avait précédemment demandé la DNCG […], ce n'était toujours pas suffisant. […] nous ne sommes pas encore invités à exécuter un plan d'affaires basé sur nos convictions, avec les mains libres, pour le bénéfice de la communauté que nous servons. Encore une fois, bienvenue dans le football en France », a-t-il pesté dans un communiqué officiel.

Jean-Michel Aulas tacle les nouveaux dirigeants de Lyon

Cette décision n’a évidemment pas laissé Jean-Michel Aulas indifférent. Lui qui a été aux commandes du club rhodanien pendant plus de trois décennies. Il a glissé un tacle aux dirigeants actuels de l’OL, avec qui il n'a plus aucun contact. « Moi, je n'ai jamais été inquiété par la DNCG. Je n'ai jamais eu un quelconque problème en 35 ans de présidence. Jusqu'ici, la DNCG nous a toujours félicités pour notre gestion. » Pour rappel, Jean-Michel Aulas a vendu l’OL Groupe à John Textor en décembre dernier. Cinq mois plus tard, le 8 mai, il a été éjecté du club, alors qu’il devait rester président pendant trois ans.