Une cible de l’ASSE est retenue par son club en Ligue 2. Néanmoins, l'attaquant ferait le forcing pour rejoindre Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Intérêt réciproque entre Antoine Leautey et Saint-Etienne

Ces dernières semaines, deux joueurs restent la priorité de l’ASSE. Les Stéphanois s’activent pour boucler leurs transferts. Une première offre a été transmise à l’EA Guingamp pour Jérémy Livolant. Le club ligérien tient également un accord avec Dylan Batubinsika (27 ans), mais doit encore s’entendre avec le FC Famalicão sur l’indemnité de son transfert. Selon Transfermarkt, le défenseur central formé au PSG est évalué à 1,2 millions d'euros sur le marché des transferts et il a encore deux ans de contrat avec le club portugais.

Quant à l’intérêt de l’ASSE pour Antoine Leautey, qui s'est refroidi ces derniers jours, pourrait se réchauffer. Il ferait tout pour rejoindre l’AS Saint-Etienne, alors qu'il est retenu par Amiens. D’après Manu Lonjon, il aurait un intérêt réciproque avec les Verts.

Omar Daf compte sur Antoine Leautey à Amiens

Sous contrat à Amiens jusqu’en juin 2025, l’ailier droit polyvalent vaut 1,5 millions d'euros. La saison dernière, il avait été l’un des joueurs majeurs de l’équipe de Philippe Hinschberger, puis Patrice Descamps. Antoine Leautey avait disputé 36 des 38 matchs de Ligue 2, pour 4 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Grâce à son profil, il avait été utilisé à plusieurs postes, notamment comme piston.

L'entraîneur du club Picard, Omar Daf, a déjà prévenu l'ASSE pour le joueur convoité par les Stéphanois. « Antoine (Leautey) est adoré ici et a fait une bonne saison dernière. Je serais très heureux qu’il puisse continuer avec nous. Il rentre totalement dans le projet et dans le jeu qu’on veut mettre en place. Je ferai tout mon possible pour qu’il continue l’aventure avec l’Amiens SC », avait-il déclaré dans Le 11 Amiénois.