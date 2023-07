Un défenseur de Clermont fait partie des joueurs courtisés en ce début de mercato. Il figure notamment sur la short-list du LOSC.

Mercato LOSC : Olivier Létang veut Alidu Seidu

Depuis quelques semaines, une petite révolution commence au LOSC afin de confirmer sa bonne saison passée. Pour cela, Lille n'a pas hésité à acheter, mais aussi à se séparer de ses cadres comme José Fonte ou encore Jonathan Bamba parti au Celta Vigo. Toujours désireux d'améliorer sa défense, le LOSC aurait coché le nom d'Alidu Seidu qui évolue du côté de Clermont. Une piste validée par Olivier Létang à qui le joueur plaît énormément, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter.

Le latéral de 23 ans a connu une saison pleine avec les Auvergnats puisqu'il fait partie des révélations de la Ligue 1 version 2022-2023. De bonnes performances qui lui ont permis de disputer la Coupe du Monde au Qatar avec le Ghana. Une ascension fulgurante pour celui qui jouait en Ligue 2 en 2021. Si aucune offre n'a pour l'instant été formulée, il existe un réel intérêt de la formation entraînée par Paulo Fonseca de s'offrir l'international aux 6 sélections.

Lille a de la concurrence

Comme depuis quelques semaines, le LOSC et le RC Lens bataillent pour s'offrir les mêmes cibles. Si Gift Orban, qui a un accord avec Lille, et Romain Saïss étaient pistés par les deux clubs nordistes, Alidu Seidu, défenseur de Clermont Foot, fait lui aussi partie de la short-list des Sang et Or où il pourrait retrouver son compatriote Salis Abdul Samed.

Titulaire indiscutable, le défenseur fait l'objet de convoitises et l'intérêt en France est réel pour le Ghanéen qui plaît aussi du côté des Alpes. Selon Foot Mercato, une équipe de Série A aurait formulé une offre de 12 millions d'euros pour l'enrôler. Estimé à 7 millions d'euros sur Transfermarkt, il y a fort à parier que cette somme devrait faire réfléchir les dirigeants clermontois. De son côté, les Dogues devront se montrer convaincants pour le signer, et nul doute que la participation à la Ligue Europa Conférence jouera un rôle dans les négociations.